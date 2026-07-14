В Иране освободили задержанную гражданку США

Власти Ирана официально освободили американскую гражданку, задержанную по обвинению в шпионаже в декабре 2024 года.

В США подтвердили освобождение и выезд из Ирана американской гражданки, арестованной в конце 2024 года. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Позже адвокат Джаред Генсер заявил, что освобожденной является его клиентка Дена Карари. Как передает газета The New York Times, женщина имеет двойное гражданство, а в Иране ее обвиняли в шпионаже и сотрудничестве с враждебным государством.

"Соединенные Штаты Америки ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее в декабре 2024 года на территории Ирана по обвинениям в шпионаже задержали гражданку США. По заявлениям нынешнего главы Белого дома, арест носил неправомерный характер и произошел при администрации Джо Байдена.