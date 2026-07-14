Конфликт США и Ирана 2026: новые удары, блокада, последствия

Чем закончился конфликт Ирана и США и что происходит сейчас, каковы последствия новых ударов по Ирану и ударов по базам США, какая ситуация с блокадой Ирана, что сказал Трамп Ирану, какие сейчас санкции США в отношении Ирана, а также каковы экономические последствия войны и перспективы?

Чем закончился конфликт Ирана и США?

Конфликт между США и ИРИ, начавшийся 28 февраля с американо-израильских ударов по иранской территории, к середине июля вступил в новую фазу. Предшествовавшее ему перемирие, закрепленное меморандумом, подписанным сторонами в середине июня, оказалось недолговечным. Соглашение, которое также предусматривало открытие Ормуза, было поставлено под угрозу уже через несколько недель. Столкновения возобновились 7 июля. В прошлую пятницу американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении военных действий, воспользовавшись полномочиями для сохранения американских сил в зоне боевых действий еще на два месяца без одобрения законодателей. И уже 8 июля Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном закончилось.

Иранский парламент, в свою очередь, внес законопроект, посвященный стратегическим действиям по обеспечению безопасности Ормуза и Персидского залива, который формализует иранский контроль над проливом. Согласно майскому проекту документа, судам под американскими и израильскими флагами будет запрещен проход, все суда обязаны получать разрешения, раскрывать груз и оплачивать сборы. Сегодня же Тегеран объявил о прекращении действия мирного соглашения с США, заявив, что Вашингтон перечеркнул все достигнутые договоренности.

Что сейчас между США и Ираном?

Если в первые дни после срыва перемирия между США и Ираном американские удары наносились преимущественно в ночное время, то теперь новая военная операция США приобрела круглосуточный характер. Всего через восемь часов после завершения очередной семичасовой ночной волны бомбардировок, американские военные самолеты и корабли провели полуторачасовую атаку по иранским объектам в светлое время суток. Это стало первой дневной серией ударов с момента возобновления боестолкновений между Вашингтоном и Тегераном.

Переход к дневным атакам свидетельствует о нарастании интенсивности конфликта и о готовности Вашингтона вести военную кампанию без оглядки на дипломатические последствия. Одновременно с этим США восстановили военно-морскую блокаду иранских портов, а Иран, в свою очередь, провел уже седьмую волну ответных ракетных и беспилотных атак по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

На этом фоне растут экономические и политические последствия: цены на нефть подскочили выше $86 за баррель, судоходство в Ормузе практически остановилось, а в Сенате США демократы заблокировали законопроект о военном бюджете, требуя прекращения несанкционированной войны.

Новые удары США по Ирану - какие последствия?

С 7 июля Вашингтон проводит практически ежедневные массированные авиаудары по иранской территории, а 15 июля атаки продолжались уже четвертую ночь подряд.

Ночь на 15 июля (семичасовая волна) - в ночь на среду ВС США нанесли очередные удары по ИРИ. В Центком сообщили о завершении раунда ударов в 05:00 (МСК), поразив десятки военных целей на иранском побережье Ормуза. Американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным базам и базам беспилотников, военно-морским силам, системам береговой обороны, заводам и зернохранилищам;

День 15 июля (90-минутная волна) - в 13:00 (МСК) США начали новую серию ударов по ИРИ, завершив атаку в 14:30 (МСК). По данным Центком, дневные удары были нацелены на системы береговой обороны и места хранения крылатых ракет на острове Большой Тунб, чтобы "продолжить ослабление возможностей Тегерана для нападения на торговые суда в Ормузе".

Всего за последнюю неделю, по данным AFP, в результате эскалации в Исламской Республике погибли как минимум 28 человек. По данным иранских властей, в бомбардировках погибли семеро военных и три десятка мирных жителей. Иранская армия сообщила, что 13 американских ракет поразили объекты гарнизона Бамбур в Ираншехре (юго-восточная провинция Систан и Белуджистан) в ходе атаки ранним утром 15 июля, в результате чего погибли семеро военнослужащих 388-й бригады и несколько человек ранены. Более 260 человек получили ранения по всей стране.

Удары Ирана по базам США - что произошло?

Иран развернул ответную кампанию, нанося удары по американским объектам и интересам в нескольких странах региона. В КСИР подчеркнули, что продолжат удары по американским военным базам до окончательной победы. К сегодняшнему дню Иран провел уже семь волн атак по американским ближневосточным базам.

Бахрейн - КСИР нанес удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и зданию, где размещались американские военнослужащие, на базе Аль-Джуффайр, а также по Пятому флоту США. В Бахрейне несколько раз звучали сирены воздушной тревоги;

Кувейт - Иранская армия нанесла удар беспилотниками по американской системе ПВО "Патриот", топливным бакам, сторожевой вышке, складу боеприпасов и системам связи. Кувейтское министерство обороны также сообщило об атаке на кувейтский военный корабль, в результате которой пострадали четыре человека;

Иордания - КСИР заявил об ударах по укрытиям, в которых находились американские истребители F-15, F-16 и F-35, а также несколько беспилотников MQ-9, на авиабазе Аль-Азрак. Иорданские военные сообщили о перехвате 3-4 иранских баллистических ракет, нарушивших воздушное пространство страны;

Ормузский пролив - ИРИ нанесла удары по нефтяным танкерам. По информации Международной морской организации, Иран поразил два судна в проливе. В целом, по данным Центком, Иран атаковал 7 судов за последнюю неделю.

Какая ситуация с блокадой Ирана?

За исключением кратковременной июньской паузы Ормуз фактически был закрыт для коммерческого судоходства с начала марта. США объявили о возобновлении военно-морской блокады иранских портов с 23:00 по Московскому времени 14 июля. Блокада охватывает порты и терминалы вдоль всего южного побережья ИРИ. Американские силы будут блокировать суда, следующие в иранские порты и обратно, продолжая при этом обеспечивать безопасный проход судов, соблюдающих меры блокады.

В Тегеране заявили, что не откроют Ормуз, пока США не прекратят свои "агрессивные действия". В КСИР предупредили о возможности закрытия и других экспортных каналов для нефти и газа, если конфликт усугубится, намекнув, в том числе, на возможность закрытия Баб-эль-Мандебского пролива при содействии йеменских хуситов.

Что сказал Трамп Ирану?

Во вторник американский лидер провел совещание с ключевыми членами администрации, на котором обсуждалось потенциальное расширение военных операций против Исламской Республики. В том числе, обсуждались новые планы нанесения сокрушительных ударов по стратегическим целям в ИРИ. Трамп пригрозил расширить список целей, включив в него иранские электростанции и мосты, если Тегеран не вернется за стол переговоров.

Трамп также сообщил, что его представители недавно передали сообщение иранским чиновникам, а именно совет иранцам заключить сделку. При этом глава Белого дома отменил план взимания 20% сбора с грузов, проходящих через Ормуз, о котором он объявил днем ранее. Он заявил, что заменяет этот сбор на торговые и инвестиционные сделки, которые различные государства Персидского залива будут заключать с США.

Демократы в Сенате США заблокировали дебаты по законопроекту о национальной обороне на 2027 финансовый год, который должен был утвердить военный бюджет в размере $1,15 трлн. Помимо войны с ИРИ, демократы выступили против положений, углубляющих военное и разведывательное сотрудничество с Израилем, включая создание должности координатора по оборонным технологиям и объединение данных разведки.

Какие сейчас санкции США в отношении Ирана?

США объявили о нескольких новых пакетах санкций против ИРИ, призванные оказать максимальное экономическое давление на Тегеран. Минфин США заморозил более $130 млн, введя санкции против криптовалютных кошельков, связанных с ЦБ Ирана, а также объявило о новых санкциях против ряда физических и юридических лиц, а также задействованных в транспортировке грузов судов.

Ранее критическим шагом стала отмена генеральной лицензии, выданной в конце июня. Эта лицензия, выданная в рамках недолгого перемирия, временно разрешала операции с иранской нефтью до 21 августа. Также Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок, необходимых для операций с недавно включенными в санкционные списки лицами и судами. Эта лицензия действует до 12 сентября и позволяет доставлять и выгружать грузы, которые были погружены на суда не позднее 14 июля. При этом подчеркивается, что лицензия не разрешает заключение новых коммерческих контрактов с подсанкционными сторонами.

Каковы экономические последствия войны в Иране?

Эскалация конфликта и восстановление блокады отразились на мировых энергетических рынках. Цены на нефть выросли до одномесячного максимума. Brent поднялась выше $86 за баррель 14 июля, хотя позднее, после отказа Трампа от плана взимать сборы, цена несколько скорректировалась вниз. До начала войны в феврале цена Brent составляла около $70 за баррель. По данным компании Kpler, во вторник через Ормуз в обоих направлениях прошел всего 21 корабль - менее пятой части от довоенного среднесуточного показателя. Из них 11 были "теневыми", то есть судами, принимавшими меры для уклонения от обнаружения.

Внутри Ирана экономическая ситуация также ухудшается. Иранский риал упал до курса около 1,85 млн за доллар США на открытом рынке, приблизившись к историческому минимуму в 1,9 млн, достигнутому в мае. Основной индекс Тегеранской фондовой биржи опустился ниже 5 млн пунктов, потеряв рост, наблюдавшийся после подписания соглашения в июне.

Иран-США - какие перспективы?

Растут опасения возвращения сторон к полномасштабной войне. Трамп не исключил наземного вторжения, в то время как США продолжают наращивать военное присутствие в регионе, а Исламская Республика заявляет о готовности защищать свои "красные линии". Одновременно с этим растет давление на администрацию Трампа со стороны Конгресса, где даже некоторые республиканцы выражают обеспокоенность отсутствием четкой стратегии и плана выхода из конфликта. Ситуация остается крайне нестабильной: боевые действия продолжаются, дипломатические каналы фактически заблокированы, а экономические последствия конфликта ощущаются во всем мире. В то же время посреднические переговоры между сторонами формально не прекращены, что дает дипломатии шанс.