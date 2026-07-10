Иран против США 2026: что будет с Ормузским проливом и меморандумом?

Расскажем, почему закончилось перемирие Ирана и США, какие последствия ударов США по Ирану, каков ответ Ирана на удары США, что происходит в Ормузском проливе сегодня, что известно о морской блокаде Ирана, а также что происходит сейчас между Ираном и США.

События последней недели ознаменовались самым резким всплеском насилия между США и Ираном с момента подписания в июне временного перемирия. Дипломатическая пауза, взятая для похорон убитого верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, переросла в военное противостояние, в центре которого оказался Ормузский пролив. Стороны уже несколько раз обменялись серией взаимных ударов, а Вашингтон объявил о восстановлении морской блокады Ирана. Тегеран, в свою очередь, подтвердил закрытие водного пути до прекращения вмешательства США в регионе и пригрозил рассматривать любое сотрудничество стран Персидского залива с Вашингтоном как акт войны против Ирана. Цены на нефть отреагировали на события мгновенным ростом.

Перемирие Ирана и США закончилось?

Причина нынешней эскалации лежит в фундаментальных разногласиях по поводу трактовки меморандума, подписанного между США и Ираном в июне. Этот 14-пунктный документ, вступивший в силу 18 июня, предполагал прекращение боестолкновений, снятие американской морской блокады, открытие Ормуза для судоходства и двухмесячный период для переговоров по более сложным вопросам - будущему иранской ядерной программы, доступу к замороженным активам и окончательному статусу управления проливом.

Однако ключевая формулировка соглашения оставила пространство для противоположных толкований. Тегеран настаивал на том, что документ закрепляет за ним право управлять движением через пролив, в то время как Вашингтон требовал свободного прохода для всех судов. В соглашении также оговаривалось, что в течение двух месяцев плата за проход через пролив взиматься не будет, но при этом допускалась возможность ее введения в будущем. Этот неоднозначный пункт, в том числе, создал почву для конфликта.

Поворотным моментом стало 6 июля, когда по трем коммерческим судам у побережья Омана были нанесены удары. Тегеран обвинил суда в попытке пройти через пролив без разрешения. На следующий день американские власти заявили о нанесении ответных ударов по военным объектам ИРИ, что спровоцировало ответные ракетные и беспилотные атаки Тегерана на американские базы в заливе. 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия, хотя позже признал, что переговоры могут продолжаться.

Какие последствия ударов США по Ирану?

Американские военные нанесли серию ударов по иранской территории, сосредоточившись в основном на южных прибрежных районах вдоль Ормуза. По данным Центком, удары наносились с использованием истребительной авиации, военных кораблей, беспилотников-камикадзе и, впервые, морских дронов-камикадзе. В ходе третьего раунда ударов на прошлой неделе было поражено около 140 военных объектов ИРИ, включая площадки для запуска ракет и дронов, военно-морские средства, склады боеприпасов, коммуникационные сети и прибрежные наблюдательные пункты. Всего за три ночи было поражено более 300 целей.

13 июля Центком объявил о новом раунде ударов, в ходе которого были поражены десятки целей на нескольких объектах, включая системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, ракетные и беспилотные средства, а также малые катера ИРИ. По данным иранских официальных лиц, удары пришлись на портовые города Бендер-Аббас, Сирик, Джаск, остров Кешм, а также на провинции Хузестан и Исфахан. В провинции Хузестан американские силы атаковали как минимум восемь объектов.

Потери с иранской стороны пока что составили не менее четырех погибших и 14 раненых. В провинции Хузестан удар по насосной станции для орошения сельхозугодий в Махшехре убил охранника и ранил четверых. В городе Наин провинции Исфахан удар по военной базе унес жизнь одного человека и ранил семерых. В городе Абадан (провинция Хузестан) удары по трем объектам убили двух человек и ранили троих. Иранские СМИ также сообщили о перехвате и уничтожении американского беспилотника-камикадзе в Бендер-Аббасе.

Каков ответ Ирана на удары США?

В ответ на американские бомбардировки ИРИ развернула масштабную кампанию возмездия, нанеся удары по военным объектам США в пяти странах региона: Бахрейне, Кувейте, Омане, Иордании и Катаре:

В Омане КСИР заявил об уничтожении дальнобойного радиолокатора FPS и радара обнаружения судов, а также о нанесении тяжелого и внезапного удара по центрам логистической поддержки и дозаправочным платформам, используемым авианосцами США в порту Дукм;

В Бахрейне удары были нанесены по объектам и инфраструктуре американской армии в Джуффайре, а также по авиабазе Шейха Исы, где, по заявлению иранской стороны, были уничтожены центр управления и контроля, центры обслуживания вертолетов и ангар с самолетом Boeing P-8 "Посейдон". В стране прозвучали сирены воздушной тревоги;

В Кувейте иранские силы нанесли удары по нескольким объектам: топливным хранилищам и системе ПВО "Патриот" на авиабазе Али Аль-Салем, радиолокационной системе с фазированной решеткой на авиабазе Ахмад аль-Джабер, а также по базе ракет "земля-земля", где были уничтожены две пусковые установки HIMARS и ракетные шахты. Кувейтская армия подтвердила, что ее силы ПВО отразили атаки в воздушном пространстве страны;

В Иордании КСИР нанес удар по авиабазе Принца Хасана, заявив о поджоге нескольких топливных хранилищ и складов боеприпасов. Иорданские военные сообщили о перехвате четырех ракет, вошедших в воздушное пространство страны с иранской территории;

В Катаре был нанесен удар по авиабазе Аль-Удейд, где, по утверждению ИРИ, уничтожены центр технического обслуживания истребителей и центр управления и контроля. Катарское Минобороны заявило о перехвате иранского огня, при этом трое человек пострадали от падения осколков. Катар, который до этого не подвергался атакам с апреля, а также ОАЭ, не атакованные с мая, стали новыми целями иранских ударов.

Что происходит в Ормузском проливе сегодня?

В субботу КСИР объявил о закрытии Ормуза до дальнейшего уведомления после предупредительного выстрела по судну, которое пыталось пройти по несанкционированному маршруту. На следующий день Исламская Республика заявила о выводе из строя второго судна. Иранские власти сообщили, что пролив останется закрытым до прекращения вмешательства США в дела региона. В Иранской организации управления Персидским проливом заявили, что проход через пролив в настоящее время невозможен из-за незаконных перемещений военных сил США в регионе, и разрешения будут выдаваться как только ситуация стабилизируется.

США, в свою очередь, настаивают на том, что пролив открыт. В Центком сообщили, что Ормуз открыт для всех судов, желающих законно пройти через него, в то время как ИРИ его не контролирует. Американские официальные лица сообщили, что за последние сутки через пролив прошло около 20 судов. Однако данные судоходства свидетельствуют об обратном. Количество судов, проходящих через пролив, резко сократилось. По данным компании Kpler, в воскресенье через пролив прошло всего 14 судов - самый низкий показатель за месяц. Трафик нефтяных и газовых танкеров упал до самого низкого уровня с 25 мая. Судовые брокеры Gibson предупредили, что региональная эскалация приведет к еще одному длительному перекрытию Ормуза, ситуация сильно усугубится, поскольку запасы за последние месяцы стремительно истощились.

Эскалация конфликта и закрытие Ормуза оказали немедленное воздействие на мировые энергетические рынки. Цена нефти Brent поднялась на 4,3% до $79,31 за баррель, хотя этот показатель остается ниже пиковых значений в $120 за баррель конца апреля. Рост цен на бензин представляет политическую чувствительность для администрации Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Иранский КСИР предупредил, что продолжающееся вмешательство может привести к более серьезным последствиям для мирового нефтегазового сектора. Ранее США уже отозвали лицензию, приостанавливающую санкции на продажу иранской сырой нефти, после предыдущих атак на судоходство.

Морская блокада Ирана США возобновилась?

Сегодня американский лидер объявил о восстановлении морской блокады ИРИ, препятствующую проходу иранских судов и судов, перевозящих иранские грузы. Кроме того, он провозгласил Вашингтон "хранителем Ормуза", по его словам, Соединенные Штаты будут получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов для покрытия расходов по обеспечению безопасности. Возобновление морской блокады аннулирует еще одно положение июньского меморандума. Трамп также пригрозил дальнейшими военными ударами, обвинив Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня, и настаивая на том, что Ормуз открыт и останется таковым, с Ираном или без.

Заявление Трампа вызвало саркастическую реакцию со стороны Тегерана. Глава МИД Аббас Аракчи отверг претензии США и высмеял предложенный размер сбора. Сообщив, что Иран всегда был “хранителем” пролива и им же останется, дипломат заметил, что Трамп прав - тот, кто обеспечивает безопасный проход судов через Ормуз, действительно должен получать компенсацию за эту услугу. Однако, комментируя 20% сбор, Аракчи добавил, что это слишком много и Иран установит более справедливую таксу.

Представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не позволит американцам вмешиваться в управление Ормузом. Иранские ВС, по его словам, будут реагировать на любое нарушение прохода коммерческих судов и нефтяных танкеров американскими военными за пределами обозначенного ИРИ маршрута. Особое предостережение было адресовано региональным лидерам, предостерегая их от любого сотрудничества с США. Иранский военный представитель также предупредил, что конфликт может охватить все страны региона. МИД ИРИ, в свою очередь, осудил американские удары как вопиющее нарушение» фундаментальных принципов Устава ООН и серьезную угрозу международному миру и безопасности. Старший советник верховного лидера Ирана Мохаммед Мохбер также заявил, что Тегеран продолжит бороться за пролив.

Что происходит сейчас между Ираном и США?

На данный момент хрупкое перемирие, установленное в июне, фактически разрушено. Обе стороны наносят взаимные удары, при этом США объявили о восстановлении морской блокады, а Иран подтверждает закрытие водного пути и угрожает рассматривать сотрудничество стран региона с Вашингтоном как акт войны.

Однако конфликт, начавшийся в конце зимы с совместных ударов США и Израиля по территории Исламской Республики, вступил в новую фазу, которая отличается от предыдущих событий: