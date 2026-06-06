Удар США по Ирану 2026: ответ Тегерана, последствия, что происходит?

Хрупкое перемирие между США и Ираном, продержавшееся почти три недели, утонуло в новой волне ударов и контрударов. Каковы последствия удара США по Ирану, был ли нанесен удар по АЭС Бушер, каким был ответ Ирана США, как отреагировали страны Персидского залива, что сейчас происходит в Ормузском проливе и чего ждать?

Что происходит между Ираном и США сейчас?

Вчера американо-иранский конфликт вступил во вторую фазу массированных взаимных ударов. Американские ВС нанесли серию авиаударов по территории Ирана, поразив более 90 военных объектов, расположенных на южном побережье страны. Это произошло на следующий день после ударов США по примерно 80 иранским военным целям. За 48 часов, по данным Центком, было поражено в общей сложности более 170 целей, включая системы ПВО, базы беспилотных летательных аппаратов и ракет, военные катера, а также логистические инфраструктурные объекты, развернутые вдоль побережья в районе Ормуза. Такое количество ударов примерно в 14 раз превысило масштаб июньской эскалации.

Каковы последствия удара США по Ирану?

В Центком уточнили, что удары были нацелены на дальнейшее ослабление иранской способности угрожать свободе судоходства в Ормузе. Среди пораженных целей были также береговые системы наблюдения и радиолокационные станции и военно-морские объекты. Также были атакованы более 60 катеров в проливе и прилегающих водах. Основные удары пришлись по прибрежным портовым городам, таким как Чабахар, Бендер-Аббас, Сирик, Джаск, Конарак и Ираншахр. Взрывы прогремели в провинциях Хормозган, Хузестан и Бушер. Американские военные опубликовали черно-белые кадры, предположительно, запечатлевшие удары по взлетно-посадочной полосе аэропорта и пусковым установкам ракет.

По данным Минздрава ИРИ, за два дня американских бомбардировок погибли по меньшей мере 14 человек, еще 78 получили ранения, 47 раненых остаются в больницах. Также удары нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В Ираншахре загорелась инфраструктура аэропорта. В Чабахаре осколки ракет попали в больницу Имама Али, здание было повреждено. В городе Ахваз, административном центре провинции Хузестан, погибли трое. В Сирике удар поразил рыбацкий пирс - погибли также трое, еще 15 получили ранения.

Серьезный урон понесла транспортная инфраструктура. Разрушен железнодорожный мост и железнодорожные пути на линии Тегеран-Мешхед, что привело к приостановке пассажирского сообщения между столицей и Мешхедом, где должны были состояться похороны верховного лидера Али Хаменеи. Для перевозки пассажиров были организованы автобусные маршруты в обход поврежденного участка. Также был поражен железнодорожный мост Ак-Таге-Хан в северной провинции Голестан, соединяющий торговые пути с Китаем через Туркменистан и Казахстан. Повреждена диспетчерская вышка управления судоходством, что напрямую влияет на способность ИРИ контролировать движение в проливе.

Был ли нанесен удар по АЭС Бушер?

Иранские чиновники сообщили, что снаряды поразили периметр АЭС Бушер - единственной гражданской ядерной электростанции ИРИ. Замгубернатора провинции Эхсан Джаханиян сказал, что ударам подверглись периметр атомной электростанции, военная база Чогадак и рыбацкий пирс на юге провинции. Однако иранские власти позднее заявили, что сама атомная электростанция не пострадала. Губернатор Бушера Мохаммад Мозаффари также опроверг сообщения о том, что электростанция была целью атак. Несмотря на это, сам факт ударов в непосредственной близости от ядерного объекта вызвал серьезную обеспокоенность.

Каким был ответ Ирана США?

ВС ИРИ провели серию ударов по четырем американским военным объектам: "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне. Иранская армия сообщила, что в Кувейте целями атак стали ЗРК "Патриот" и расположенная в Катаре система раннего предупреждения. В Бахрейне также были атакованы топливохранилища американских ВС.

Кроме того, иранская сторона нанесла удары по командному центру США и авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании. Аэрокосмические силы КСИР осуществили запуск 10 баллистических ракет в 14:20 по местному времени. В заявлении, распространенном через информагентство Fars, КСИР утверждает, что в результате атаки были "уничтожены" оба объекта.

Этот удар расширил географию иранских ответных действий за пределы стран Персидского залива. Иордания, где дислоцированы американские военные силы, ранее в тот же день заявила о перехвате восьми ракет, запущенных из Ирана, при этом сообщив об отсутствии жертв и разрушений. Заявление КСИР об "уничтожении" целей указывает на то, что, по меньшей мере, часть ракет достигла своих целей, либо ущерб был нанесен, но не подтвержден иорданской стороной. В организации предупредили, что при дальнейшей агрессии со стороны США под угрозой окажутся и другие американские объекты в этом регионе.

Какова реакция на удары Ирана по странам Персидского залива?

Атаки ИРИ вызвали острую реакцию стран региона. Системы ПВО Кувейта отразили атаку, перехватив 3 баллистические ракеты, одну крылатую и 10 ударных дронов. В МИД Кувейта выразили резкое осуждение атакам со стороны ИРИ, назвав их вопиющим нарушением суверенитета страны. В соседних Бахрейне и Катаре также были активированы системы оповещения о воздушной угрозе. Иордания сообщила о перехвате восьми иранских ракет в своем воздушном пространстве. Катар осудил волну иранских ракетных ударов и атак беспилотников, назвав их "вопиющим нарушением" регионального суверенитета и международного права. ОАЭ "самым решительным образом" осудили иранские атаки и выразили солидарность с Кувейтом и Бахрейном.

Пакистан, выступивший посредником при подписании апрельского меморандума, призвал все стороны проявлять сдержанность, подчеркнув, что возобновление конфликта не в чьих-либо интересах. Исламабад также призвал стороны соблюдать обязательства по меморандуму. Катар, принимающий переговоры между Ираном и США и имеющий собственную острую заинтересованность в урегулировании, продолжает призывать к диалогу. В ООН призвали стороны срочно возобновить переговоры и решать нерешенные вопросы дипломатическим путем. Многие международные лидеры также призвали к сдержанности на фоне возобновления боестолкновений.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Судоходство в Ормузе почти полностью прекратилось. Суда следуют только через северную часть пролива, у побережья ИРИ, по маршруту, известному как северный коридор, одобренный иранскими властями. В южной части пролива, называемой оманским коридором, движение судов отсутствует. В КСИР отметили, что пропускная способность пролива восстановлена до 50% от довоенного уровня под иранским контролем, но движение расширяется только для судов, получивших разрешения на использование маршрутов, назначенных Исламской Республикой. При этом КСИР предупреждают о “сокрушительном ответе” на любое дальнейшее вмешательство Вашингтона. Иранские военные обвинили Вашингтон в нарушении постепенного открытия Ормуза и в том, что США ставит под угрозу интересы стран, заинтересованных в работе пролива. Спикер парламента ИРИ Мохаммад Галибаф предостерег американцев от дальнейшей эскалации, подчеркнув, что Ормуз будет открыт лишь на условиях, которые выдвинет Тегеран.

По данным Tankertrackers, за ночь Тегераном были вывезены не менее 10 млн баррелей нефти и мазута, очевидно, в ожидании возможного возобновления морской блокады ВМС США в ближайшем будущем. Это произошло сразу после того отмены двухмесячного исключения из американских санкций, временно позволявшего Исламской Республике продавать нефть на открытом рынке.

США-Иран - что ждать?

Противоречивые заявления главы Белого дома Дональда Трампа - одобрение последовательных военных ударов при одновременном утверждении, что они не означают возврата к полномасштабной войне - порождают неопределенность в отношении того, что будет дальше. В КСИР предупреждают о "сокрушительном ответе" на любую американскую агрессию, который затронет и другие ближневосточные американские базы. Иранский парламентарий Эбрагим Резаи заявил, что в случае дальнейших ударов по территории ИРИ республика может рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и изменения своей ядерной доктрины.

Ракетный удар по иорданской авиабазе расширил географию конфликта, продемонстрировав, что ни одна американская военная база в регионе не может чувствовать себя в безопасности. Цикл взаимных обвинений, ударов и угроз продолжается, и пока нет явных признаков того, что какая-либо из сторон готова сделать шаг назад. Мирный процесс, который еще недавно казался возможным, оказался под угрозой срыва.