Эскалация конфликта США и Ирана: обмен ударами и конец перемирию?

Расскажем, почему США нанесли удар по Ирану, что было повреждено, как Иран ответил ударами США, как отреагировало международное сообщество, что с санкциями и нефтью, что сказал Трамп про Иран и что ждать дальше.

Вашингтон и Тегеран обменялись ударами, которые стали самыми масштабными с апреля, когда было достигнуто первоначальное соглашение о прекращении огня. ИРИ пригрозил "сокрушительным ответом", а Вашингтон предупредил о готовности к новым ударам. Американские военные держат силы в боеготовности, а президент Трамп заявил о потере смысла в обсуждениях с ИРИ.

Почему США нанесли удар по Ирану?

Иран настаивает на своей регулировке прохода судов, в то время как США требуют соблюдения принципа свободы судоходства. В ночь на 6 июля, согласно сообщению Axios, КСИР выпустил по крайней мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормуз. Два судна получили значительные повреждения, но жертв не было. Атаки произошли вскоре после завершения раунда непрямых консультаций между США и ИРИ в Катаре на прошлой неделе.

В течение суток, с понедельника по вторник, три танкера были повреждены снарядами в Ормузе. Один из танкеров был поражен неизвестным снарядом примерно в 15 км от побережья Лимы в Омане, что вызвало пожар на борту. По имеющимся данным, это был катарский танкер Al Rekayyat для перевозки СПГ. Вторым пострадавшим судном стал саудовский танкер с сырой нефтью. Во вторник один танкер также сообщил о попадании, но продолжил путь к следующему порту, а другой получил незначительные структурные повреждения.

Саудовская Аравия и Катар осудили действия ИРИ. В том числе Катар потребовал от Исламской Республики прекращения действий, подрывающих региональную безопасность. Иранский МИД, в свою очередь, заявил, что коммерческие суда, использующие не согласованные с ИРИ маршруты, или вмешивающиеся в работу судовых систем отслеживания, подвергают себя риску столкновения.

Новые удары США по Ирану - как это было?

Ранее Центком ВС США объявил о серии "мощных" авиаударов по ИРИ в ответ на иранские атаки на три коммерческих судна, проходивших через пролив. В среду утром силы США завершили операции, поразив более 80 объектов высокоточными боеприпасами, включая системы ПВО, командные центры, радиолокационные станции и противокорабельные комплексы. Также были атакованы объекты военной разведки, связи, склады беспилотников и минные установки. Более 60 катеров КСИР были уничтожены в проливе и прилегающих водах.

Как Иран ответил ударами США?

В ответ на эти удары КСИР атаковал 85 американских военных объектов на территории Бахрейна и Кувейта. Силы ИРИ провели ракетно-беспилотниковую операцию, поразив военно-морскую базу Пятого флота США в Бахрейне и авиабазу Али-Ас-Салем в Кувейте. Также был сбит мешавший операции американский дрон. В Бахрейне и Кувейте сработали системы оповещения о воздушной угрозе. Кувейтская армия сообщила, что ПВО успешно отразила атаки.

Иранское верховное военное командование осудило американские удары как "вопиющий акт агрессии", пригрозив, что Тегеран не позволит США вмешиваться в управление проливом. В КСИР подчеркнули, что американские удары были попыткой омрачить масштабные похоронные процессии в Иране и Ираке, что означало бы крупное политическое поражение для Вашингтона.

Иран после удара США: что повреждено?

Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах на юге республики. В частности, сообщалось о взрывах в главном иранском нефтяном хабе - на острове Харг, а также на стратегически важном острове Кешм и портовых городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны. По меньшей мере семь взрывов было слышно в районах близ порта Сирик. В Сирике снаряды попали в коммерческий и рыболовный пирсы, сообщается о нескольких пострадавших от осколков. По данным иранского гостелевидения, снаряды также поразили рыболовные пирсы в Сирике и Бендер-Аббасе. О гибели мирных жителей не сообщалось.

США снова ввели санкции против Ирана?

Помимо военных ударов, США отозвали разрешение на продажу иранской нефти. Минфин США отменил лицензию, временно снимающую в рамках меморандума нефтяные санкции с ИРИ. Уведомление, опубликованное на сайте Минфина во вторник, предусматривало период сворачивания для операций, ранее разрешенных в рамках послабления, до 17 июля. Это разрешение позволяло Исламской Республике впервые за многие годы открыто продавать нефть на международном рынке за доллары США. Это действие, по оценкам, негативно скажется на иранской экономике, для которой экспорт нефти и нефтехимической продукции остается критически важным.

МИД ИРИ назвал аннулирование лицензии на продажу нефти незаконным, подчеркнув, что это является доказательством недобросовестности, непоследовательности и ненадежности США. В Тегеране объявили о готовности принять все необходимые меры для защиты своих интересов и нацбезопасности. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф возложил ответственность на США за нарушение меморандума, отметив не только недавние авиаудары и возобновление санкций, но и игнорирование иранских протоколов в Ормузе, а также продолжающиеся атаки Цахал на Ливан.

Конфликт США и Ирана - цены на нефть снова растут

Эскалация между сторонами сразу же отразилась на мировых рынках. После заявлений Трампа цена нефти Brent поднялась примерно на 6%. Хотя цены все еще ниже пиковых значений, наблюдавшихся во время полного закрытия Ормуза, рост отражает опасения инвесторов относительно нарушения глобальных цепочек поставок энергоносителей через стратегически важный водный путь. Возобновление конфликта может снова перекинуться на регион, что может вновь привести к остановке поставок энергоносителей через пролив, имеющих решающее значение для мировой экономики.

Что сказал Трамп про Иран?

Выступая на саммите НАТО 8 июля, глава Белого дома Дональд Трамп фактически объявил о срыве ирано-американского перемирия, объявленного всего несколько недель назад. Он также охарактеризовал продолжение переговоров как "пустую трату времени". При этом Трамп допустил, что американские переговорщики могут продолжать контакты с иранской стороной, если захотят, однако сам он не видит в этом смысла.

Американский лидер предупредил о возможности дальнейшей эскалации, в том числе возобновления морской блокады ИРИ. Отвечая на вопрос о вероятности новых ударов сегодня ночью, Трамп пригрозил нанести удар сегодняшним вечером. Глава государства также выразил уверенность, что в результате ударов цены на нефть вырастут лишь незначительно - "примерно на $2". Говоря об Израиле, он выразил оптимизм в отношении возможного вывода израильских войск из Южного Ливана.

Касательно будущего ядерной программы ИРИ Трамп высказался скептически: он усомнился в том, что любое будущее соглашение с Ираном будет "держаться", поскольку иранцы, по его мнению, "бесчестные люди". Более того, он заявил, что США могут добиться денуклеаризации Ирана и без сделки. При этом он не уточнил, каким образом США намерены достичь этой цели вне переговорного процесса. Эти заявления ознаменовали резкий отход от позиции, занимаемой всего несколько недель назад.

Как отреагировало международное сообщество?

Генсек НАТО Марк Рютте назвал последние атаки США по ИРИ "необходимыми", заявив о нарушении режима прекращения огня иранской стороной. Рютте добавил, что иранская ядерная программа будет включена в повестку дня основной сессии НАТО, он добавил, что свобода судоходства также будет обсуждаться;

ССАГПЗ осудил иранские атаки на Бахрейн и Кувейт как вопиющее нарушение суверенитета двух стран;

Европейская комиссия подчеркнула, что дипломатия остается единственным путем решения всех спорных вопросов между ИРИ и США. ЕС призвал стороны полностью соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от действий, ставящих под угрозу дипломатический процесс. Верховный представитель ЕС Кая Каллас осудила иранские атаки по территории Бахрейна и Кувейта, отметив, что возобновление конфликта усложнит и без того напряженные переговоры;

Канадский премьер-министр Марк Карни также поддержал последние американские атаки, назвав их "соответствующим ответом на нарушения Ираном режима прекращения огня";

Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил недовольство иранскими ударами по американским базам в Персидском заливе, отметив, что эти действия противоречат ранее достигнутому меморандуму, и что это было ошибкой со стороны Ирана. Макрон подчеркнул, что иранские действия спровоцировали американский ответ, отметив, что диалог должен продолжаться, призвав стороны к "спокойствию";

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал иранские атаки на коммерческие суда в Ормузе "неприемлемыми". При этом глава немецкого МИДа подтвердил приверженность дипломатическому урегулированию;

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что важно показать ИРИ, что нарушения ближневосточного перемирия не дорпускаются. При этом он подчеркнул необходимость дипломатического давления с целью продолжить переговоры;

Иордания и Египет также осудили иранские атаки, предупредив, что они угрожают региональной безопасности и стабильности;

Кувейт осудил последнюю атаку на свою территорию, заявив, что она подрывает региональные и международные усилия по ослаблению напряженности, и подтвердил свое право принимать все необходимые меры для защиты суверенитета;

Оман осудил сообщения об атаках на саудовские и катарские коммерческие суда в Ормузе, предупредив, что продолжающаяся военная эскалация угрожает морской безопасности, международной торговле и глобальным поставкам энергии;

Катар осудил атаки Тегерана на американские объекты в Кувейте и Бахрейне. Катарский МИД подчеркнул необходимость защитить регион от последствий этих атак, призвал все стороны продолжить путь диалога и дипломатии, а также деэскалировать напряженность, опираясь на прогресс, достигнутый в рамках меморандума;

Китай настоятельно рекомендовал Тегерану и Вашингтону следовать условиям подписанного меморандума, а также разрешать все разногласия исключительно через переговоры. В МИД КНР подчеркнули, что возобновление боестолкновений не соответствует интересам ни одной из сторон.

Иран и США - что дальше?

Несмотря на жесткую риторику американского лидера, официального объявления о выходе из меморандума ни с одной стороны пока не последовало. К тому же это не первые удары после подписания меморандума. США уже ударили по Ирану 26 июня, когда иранский снаряд поразил грузовое судно в Ормузе, а затем еще на следующий день. Но к 29 июня обе стороны тогда согласились прекратить огонь.

Израиль, выступающий против условий меморандума, неоднократно угрожал новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи и другим иранским официальным лицам. Некоторые израильские СМИ сообщили, что израильские военные готовятся к возможному возобновлению войны с ИРИ, включая координацию с Центком и обновление оперативных планов.

В центре спора в данный момент находится Ормуз, а точнее - различия в толковании статьи 5 меморандума. В ней говорится, что Исламская Республика будет прилагать усилия на протяжении 2 месяцев для обеспечения безвозмездного безопасного прохода коммерческих судов. Иранские власти настаивают на том, что эта формулировка дает Тегерану полномочия по управлению движением через пролив. Однако США настаивают на том, что статья возлагает на ИРИ лишь ответственность за обеспечение беспрепятственного прохода, не предоставляя ему права вето на то, какие суда могут пользоваться проливом. Та же статья предусматривает, что Иран должен вести диалог с Оманом и другими региональными государствами по вопросам будущего администрирования и морских услуг в проливе, однако высокоуровневые переговоры с Маскатом не привели к прорыву.

Мирные переговоры были приостановлены на время похоронных церемоний покойного аятоллы Али Хаменеи, убитого в первый день американо-израильских ударов. Ожидалось, что переговоры о финальном соглашении начнутся после захоронения Хаменеи и будут сосредоточены на наиболее спорных вопросах, включая полное открытие Ормуза и свертывание ядерной программы ИРИ. Однако новые атаки поставили дальнейший американо-иранский диалог под вопрос, поэтому ситуация остается крайне напряженной.