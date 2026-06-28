Иран-США переговоры 2026: итоги, ущерб и восстановление, что ожидать?

Святослава Прокофьева

Расскажем, чем закончились переговоры Ирана и США в Дохе, когда новый раунд переговоров США и Ирана, какая ситуация в Ормузском проливе сейчас, что с замороженными активами Ирана, как Тегеран отреагировал на переговоры в Бахрейне, каков ущерб Ирана от войны и что удалось восстановить, а также возобновит ли США войну с Ираном.

Чем закончились переговоры Ирана и США в Дохе?

Первого июля в столице Катара завершился раунд непрямых технических консультаций между представителями США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Делегацию Ирана возглавлял замминистра иностранных дел Казем Гарибабади, при этом ключевые иранские переговорщики - глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф - не участвовали в обсуждениях. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, но они не принимали непосредственного участия в технических консультациях.

В рамках переговоров состоялось две встречи. На первой обсуждались нарушения Вашингтоном обязательств по меморандуму, в результате чего стороны достигли соглашения о создании канала связи для разрешения спорных вопросов. Вторая встреча была посвящена разблокировке $6 млрд замороженных иранских активов. Гарибабади заявил, что было решено закупать и поставлять необходимые товары в соответствии с запросами Исламской Республики.

Ядерная программа ИРИ не рассматривалась на данном этапе переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что этот вопрос будет обсуждаться позже. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил о "положительном прогрессе" по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом. Глава Белого дома Дональд Трамп также положительно оценил ход переговоров.

Когда новый раунд переговоров США и Ирана?

Следующая встреча между делегациями США и Ирана состоится в субботу, 18 июля, как сообщил сегодня саудовский телеканал Al Hadath. Пока неизвестно, где именно пройдут переговоры. Ранее говорилось, что очередной раунд обсуждений должен был состояться после похорон бывшего верховного лидера Али Хаменеи, запланированных на 9 июля.

В конце июня стало известно, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о взаимном прекращении ударов. По информации от источников, стороны достигли соглашения о том, чтобы не усугублять напряженность в Ормузе. Это решение направлено на обеспечение возможности для дальнейшего продолжения переговоров по меморандуму.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас?

Одной из центральных тем переговоров в Дохе стало судоходство через Ормуз. Иран требует от мирового сообщества признать его полномочия по контролю за проливом и право взимать пошлины с судов, проходящих через Персидский залив. Приоритетом США является обеспечение свободного прохода судов через пролив. Согласно информации от Белого дома, суточные объемы транспортировки нефти через Ормуз составляют более 10 млн баррелей, еще 5 млн баррелей нефти в день поставляются по альтернативным маршрутам. Для сравнения: до начала военной операции США и Израиля против Ирана через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

Саудовская Аравия наращивает экспорт нефти через пролив до самых высоких уровней с момента начала войны. 2 июля четыре супертанкера, загруженные в главном саудовском экспортном хабе Рас-Таннура, прошли через Ормуз и вошли в Оманский залив. Все суда, принадлежащие саудовской танкерной компании Bahri, перевозят в общей сложности около 8 млн баррелей сырой нефти. Это самое большое количество саудовских супертанкеров, покинувших пролив с момента вступления в силу мирного соглашения около двух недель назад.

Как сообщает Bloomberg, нефтяная госкомпания Saudi Aramco продала как минимум 6 млн баррелей нефти на спотовой основе покупателям в Азии, включая клиентов из Южной Кореи, Японии и Китая, что стало отходом от стандартной практики долгосрочных контрактов. Суда проходят через контролируемый США коридор в оманских водах или используют маршрут ближе к иранскому побережью. В то же время судоходство все еще остается нестабильным. Иранские госмедиа информировали о том, что зарубежный контейнеровоз потерпел бедствие и сел на мель в Ормузе. Это произошло после того, как судно отклонилось от маршрута, установленного иранскими властями, и вошло в зону мелководья.

Что с замороженными активами Ирана?

На переговорах в Дохе сторонам удалось достичь предварительного соглашения о выделении Ирану $3 млрд из его замороженных за рубежом средств. Окончательное решение о переводе этих средств будет зависеть от дальнейшего прогресса в переговорном процессе. По данным источников, никакие замороженные средства пока фактически не были высвобождены.

При этом иранская сторона настаивает на самостоятельном определении способа использования высвобожденных активов любым способом, который будет наиболее выгодным и благоприятным для страны. Иран также заявил, что будет использовать замороженные средства для закупки необходимых товаров. Иранская делегация на переговорах включала представителей ЦБ и Минсельхоза, что указывает на намерение Тегерана направить эти средства на импорт гуманитарных товаров.

Как Иран отреагировал на переговоры в Бахрейне?

Параллельно с переговорами в Дохе, 1 июля Центком США провел в Бахрейне встречу по региональной безопасности при участии высокопоставленных военных представителей 12 арабских ближневосточных государств. Основное внимание на встрече было уделено обеспечению свободного прохода коммерческих судов через Ормуз.

Иран осудил эту встречу: представитель МИД страны Эсмаил Багаи заявил, что Вашингтон постоянно демонстрирует полное пренебрежение к подлинному миру и безопасности, назвав подобные встречи "не более чем показной позой". Багаи обвинил Вашингтон в попытке скрыть "дестабилизирующую политику и противоправное поведение США в регионе" и призвал региональные государства сохранять бдительность и извлечь ясные уроки из самых последних военных агрессий США и Израиля.

Казем Гарибабади отверг правомерность проведения саммита и легитимность американского военного присутствия в регионе. Он подчеркнул, что Ормуз находится под контролем Ирана, и безопасность в регионе можно обеспечить только путем прекращения иностранных интервенций, вывода американских войск, уважения к суверенитету государств и признания новых геополитических реалий.

Каков ущерб Ирана от войны?

Война между США, Израилем и ИРИ началась в конце зимы и продолжалась 110 дней, но активная фаза конфликта длилась около 40 дней. За это время американские военные нанесли удары по более чем 13 тысяч целей в Иране, в то время как израильская армия сообщила о нанесении более 10 тысяч ударов, поразивших около 4 тысяч целей. Помимо ударов по высокопоставленным должностным лицам и командующим, США и Израиль атаковали ракетный потенциал Ирана, а также его беспилотные возможности, оборонно-промышленную базу, средства противовоздушной обороны, командные и коммуникационные узлы. Ударам также подверглись военно-морские системы, береговые радары и ядерные объекты.

В мае Центком США сообщил, что более 85% оборонно-промышленной базы Ирана в сфере баллистических ракет, беспилотников и военно-морских сил было повреждено или уничтожено. Израильские военные на раннем этапе войны заявили, что 60% ракетных пусковых установок были выведены из строя, как и примерно 250 систем ПВО. Многочисленные крупные и малые объекты по производству, хранению и пуску ракет и дронов как над землей, так и под землей были поражены. Военные комплексы Парчин и Ходжир близ Тегерана, военно-морская база и портовый комплекс в Бендер-Аббасе на юге Ирана, авиабаза Фатх близ Караджа, а также ракетные объекты в Исфахане, Йезде и Шахруде были в числе наиболее подвергшихся бомбардировкам мест. Многочисленные аэродромы, военно-морские порты, мосты и дороги были поражены по всему Ирану.

Была нанесена серьезная нагрузка на гражданскую инфраструктуру: удары пришлись по нефтегазовым объектам, нефтехимическим комплексам, производителям стали и алюминия, промышленным комплексам, электростанциям, водным объектам, топливным складам, университетам, исследовательским центрам и жилым домам. В начале апреля Нетаньяху заявил, что израильская армия уничтожила 70% производственных мощностей ИРИ по выплавке стали, утверждая, что она использовалась для производства ракет. Два крупнейших сталелитейных завода - Хузестан и Мобараке - были вынуждены остановить работу. Израильские военные также заявляли, что удары по нефтехимическому комплексу Асалуйе и другим объектам вывели из строя более 85% нефтехимического экспортного потенциала Ирана.

Что Ирану удалось сохранить и восстановить?

Несмотря на масштабы разрушений по всей стране, Иран сохраняет значительный военный потенциал и работает над быстрым восстановлением. Согласно информации от американских спецслужб, Исламская Республика контролирует примерно 70% своих мобильных ракетных установок. В мае сообщалось, что иранская сторона восстановил боеготовность 30 из 33 ракетных комплексов, размещенных вдоль Ормузского пролива. По оценкам разведывательных источников, по состоянию на июнь Тегеран располагает примерно 75% довоенного арсенала и продолжает наращивать военный потенциал. В марте этот показатель составлял около 60%.

ИРИ возобновил доступ к 90% своих подземных хранилищ для ракет и пусковых установок, расположенных по всей территории страны. Согласно данным CNN, Иран открыл 50 из 69 входов в тоннели на ранее атакованных подземных ракетных объектах. Американские разведывательные оценки также указывают на восстановление ИРИ ключевых военных возможностей, включая возобновление производства ударных дронов, замену пусковых установок и восстановление производственных мощностей по выпуску ракет. Замкомандующего армией по административным вопросам Алиреза Шейх заявил в середине апреля, что производство беспилотников с момента войны с Израилем “выросло в десять раз”. Иранские командиры сообщили, в свою очередь, что теперь они более подготовлены к бою после опыта двух последних войн с военными сверхдержавами, что также помогает улучшить оставшиеся системы ПВО.

США возобновит войну с Ираном?

Несмотря на переговорный процесс, все стороны заявляют о готовности вернуться к боевым действиям в случае отсутствия прогресса. Израиль, судя по всему, более всего стремится возобновить полномасштабные военные удары по ИРИ и ее инфраструктуре. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил в этот понедельник, что цели уже выбраны, и армия ожидает приказа о развертывании истребителей. Кац подчеркнул, что война может немедленно возобновиться, если американский лидер Дональд Трамп решит, что переговоры с иранцами не принесут результатов, или если ИРИ нападет на Израиль.

В среду Аббас Аракчи заявил, что любая угроза в адрес иранского народа и руководства получит немедленный и мощный ответ. Центральный штаб ВС ИРИ предостерег США, Израиль и их союзников от каких-либо действий против Исламской Республики в период прощания с погибшим верховным лидером.

Вице-президент Вэнс в среду отказался гарантировать, что Вашингтон не вернется к военным действиям до истечения срока действия меморандума в следующем месяце. При этом он подтвердил, что Трамп не будет отдавать приказ о возобновлении атак против иранской стороны, если только ситуация не будет для Вашингтона вынужденной.