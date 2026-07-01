Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи - Кремль

В Кремле официально подтвердили, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет присутствовать на похоронах Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в похоронах Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так - Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания"

- Дмитрий Песков

Ранее информацию об участии Медведева в похоронах передавало иранское агентство ISNA со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате американо-израильского авиаудара 28 февраля, а 1 марта в Иране было официально объявлено о его гибели.

Церемония прощания с участием иностранных делегаций начнется в Тегеране 3 июля. Сами похороны продлятся с 4 по 9 июля и охватят пять городов: траурные шествия пройдут в Тегеране, Куме, Неджефе и Кербеле, а погребение состоится в Мешхеде.