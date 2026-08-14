Поставки российского шоколада в Грузию стали рекордными

Грузия за полгода приобрела у России шоколада на $2,6 млн. Импорт стал максимальным за последние годы.

Установлен рекорд последних лет по импорту шоколада из РФ в Грузию, он составил $2,6 млн.

Грузия за последний полгода импортировала максимум российского шоколада за последние годы.

Всего страна прибрела за шесть месяцев 1442 т шоколада у других стран на $7 млн. Главным поставщиком стала России – 47% всего шоколада поступило в Грузию из РФ. Импорт составил 677 т на $2,6 млн. При этом в прошлом году импорт за первое полугодие составлял $2,1 млн, в 2024 году – $1,7 млн. Таким образом, наблюдается рост закупок Грузией российского шоколада.

В топ-3 поставщиков шоколада в Грузию в январе-июне 2026 года вошли также Украина с долей 14% ($1,1 млн), и Турция с 9% ($498 тыс).