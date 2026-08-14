В Грузии перенесли сроки тендера на строительство автодороги в сторону Азербайджана

Сроки приема заявок на международный тендер по строительству 4-го и 5-го лотов Тбилисской объездной дороги в направлении Азербайджана перенесли на 14 сентября.

В Грузии перенесли на 14 сентября крайний срок подачи предложений на международный тендер по строительству 4-го и 5-го лотов Тбилисской объездной дороги. Об этом передает грузинское бюро со ссылкой на Департамент автомобильных дорог страны.

​Изначально прием документов планировалось завершить 6 августа. Общая стоимость реализации проектов составляет $250 млн, которые профинансирует Азиатский банк развития.

​Пятый лот протяженностью 10,2 км соединит международную автодорогу E60 с Кахетинским шоссе в направлении Азербайджана. На этом участке за 20 месяцев возведут четырехполосную трассу со скоростью движения 120 км/ч, новые мосты и транспортные развязки.

​Четвертый лот длиной 8,7 км обеспечит связь магистрали с развязкой Лочини. Отрезок от аэропорта расширят до трех полос, а остальную часть сделают двухполосной со сроком сдачи через 30 месяцев.

​Общая протяженность автомагистрали составит около 49 км, что позволит перенаправить транзитный транспорт со стороны Азербайджана в обход городских улиц Тбилиси.

​Отметим, что тендер на 3-й участок до аэропорта уже завершен, сейчас оцениваются заявки восьми компаний с ориентировочной стоимостью закупки 932 млн лари (около $345 млн).