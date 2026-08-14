В Грузии резко увеличились доходы телеканалов от рекламы

Во втором квартале 2026 года доходы телевизионных и радиовещательных компаний Грузии от рекламы выросли более чем на 50% и достигли $9,2 млн.

​В Грузии доходы телерадиовещателей во втором квартале 2026 года увеличились на 53,3% по сравнению с прошлым годом и составили $9,2 млн. Эту статистику опубликовала Национальная комиссия по коммуникациям.

​Выручка непосредственно телевизионных каналов за этот период оценивается в $9,8 млн. Всего за первые полгода они получили более $19 млн от коммерческой рекламы, спонсорства, размещения продукта, телемагазинов и объявлений.

​Общие доходы отрасли в первом квартале также показали рост на 64% и зафиксировались на уровне $10,3 млн. Из этой суммы $9,8 млн заработали телекомпании, превысив показатель 2025 года на 72,7% за счет прямой рекламы, продакт-плейсмента и спонсоров.

​Радиостанции при этом демонстрируют падение. За первые три месяца текущего года их доходы снизились на 15% до $0,5 млн, из которых 90,4% средств принесла прямая реклама.