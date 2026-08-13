"Хезболла" анонсировала удар по Израилю за ракетный обстрел юга Ливана

Ливанская военная организация "Хезболла" пообещала симметрично ответить на сегодняшнее нападение ЦАХАЛ на юг Ливана. Также она потребовала от Бейрута прекратить дипломатические переговоры с Тель-Авивом под эгидой США.

Движение "Хезболла", объекты которого стали целями ракетных ударов армии Израиля этим утром, выпустило официальное заявление, в котором осудило Тель-Авив за масштабное нарушение перемирия, введенного в конце июня, и пообещало ответить на это соразмерной контратакой.

В документе сказано, что "Хезболла" возобновит обстрелы Израиля с целью обороны независимости Ливана, ливанского народа и национального достоинства. В число ответственных за срыв перемирия включены также США, предоставляющие Израилю как военную помощь, так и защиту от недовольства крупных игроков на международной арене.

Движение уточнило, что сегодня на Юге Ливана под удар израильских ракет попали жилые дома, в результате погибло 11 ливанцев, в том числе женщины и дети. В "Хезболле" квалифицировали атаку как эскалацию напряженности в Ливане.

Также "Хезболла" обратилась к официальным властям Ливана с требованием прекратить переговоры с Израилем при участии США из-за ангажированности американских властей, мешающей им работать полноценным посредником и тем более гарантом прекращения огня.