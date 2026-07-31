Румыния начала сотрудничество с Карабахом

Расширено число стран-партнеров Азербайджана, участвующих в глобальном азербайджанском проекте "Великое возвращение" по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – к нему присоединился регион Марамуреш в Румынии.

Сегодня в румынском городе Бая-Маре (регион Марамуреш) состоялась встреча между спецпредставителем президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым и бая-марским мэром Иоанном Дору Дэнкушем.

На встрече было принято решение объявить Ханкенди и Бая-Маре городами-побратимами. Азербайджанская делегация и администрация города обсудили планы по установлению и расширению контактов между двумя городами, включая запуск совместных проектов.

Иоанн Дору Дэнкуш отметил, что Бая-Маре заинтересован в развитии связей с Азербайджанской Республикой в целом и в особенности с Карабахом из-за тех усилий, которые предпринимает Баку для формирования бизнес-привлекательности и позитивного инвестиционного климата на освобожденных территориях. Мэр уточнил, что помимо экономического взаимодействия румынской стороне интересны также культурные и спортивные контакты с Карабахом.

Эльчин Юсубов подробно проинформировал мэра Бая-Маре об истории Ханкенди, о его оккупации Арменией и освобождении города азербайджанской армией 23 сентября 2023 года, а также о ходе реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура за прошедшие после Карабахской войны годы. Он передал Дэнкушу приглашение побывать с визитом в Азербайджане.

Аналогичная встреча состоялась между Эльчином Юсубовым и главой региона Марамуреш Габриэлем-Валером Зетеей. Она также была посвящена установлению и развитию взаимодействия румынских региональных властей с Карабахом, прежде всего в бизнесе. Зетея получил еще одно приглашение на визит в Азербайджан.