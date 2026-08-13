Украшения и пудреницу возрастом 1,9 тыс лет нашли в Херсонесе

Множество украшений, а также баночку с пудрой розового цвета, нашли в гробнице жившей 1,9 тыс лет назад девушки в Херсонесе.

Интересные находки были сделаны археологами, исследовавшими гробницу молодой девушки, скончавшейся 1,9 тыс лет тому назад в Херсонесе в Крыму, подробности рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев.

По его словам, находка была сделана в южном пригороде Херсонеса, где сейчас работают ученые.

"В гробнице Аннион, так звали девушку, ей было 18 лет, когда ее похоронили, оказалось огромное количество украшений, посуды, стеклянных изделий, пиксиды – коробочки с пудрой, которой 1 900 лет"

– Виктор Вахонеев

Ученый пояснил, что гробницу обнаружили несколько лет назад, полное описание ее содержимого было завершено лишь сейчас.

Имя девушки узнали благодаря стеле с изображением покойной и эпитафией.