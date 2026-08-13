Вестник Кавказа

Нефть в водах Персидского залива появилась после атак США – МИД Ирана

Нефть в водах Персидского залива появилась после атак США – МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Удары по территории Ирана со стороны США и Израиля привели к нефтяному загрязнению берегов Персидского залива и побережья острова Кешм, заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

За ударами ВС США и Израиля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана последовало нефтяное загрязнение иранского побережья Персидского залива, заявил заместитель главы МИД ИРИ Казем Гарибабади.

"Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии. Ущерб, причиненный окружающей среде иранского побережья Персидского залива, говорит о необходимости выработки и внедрения Ираном как прибрежным государством механизма управления Ормузским проливом"

- Казем Гарибабади

Заявление иранского внешнеполитического ведомства последовало за сообщением Организации по охране окружающей среды Ирана о начале работ по очистке южных побережий островов Кешм и Хенгам после загрязнения нефтью, передает ТАСС.

Сейчас экологические службы страны в сотрудничестве с исполнительными органами и местными сообществами проводят работы по очистке, часть прибрежной полосы в районе Суза уже очищена.

Тем не менее, иранские официальные лица потребовали включить вопросы охраны окружающей среды в любые будущие договоренности по управлению Ормузским проливом, поскольку загрязнения акватории подобного рода на протяжении десятилетий затрагивают Персидский и Оманский заливы и наносит ущерб прибрежным экосистемам Ирана.

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