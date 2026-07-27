Пассажиропоток аэропорта Нальчика вырос на 33%

С начала текущего года пассажиропоток аэропорта Нальчика увеличился на 33% и достиг 104,5 тыс человек благодаря расширению географии полетов и запуску новых рейсов.

В Кабардино-Балкарии аэропорт Нальчика за первые шесть месяцев 2026 года обслужил 104,5 тыс человек, превысив прошлогодние показатели на 33%. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Казбек Коков.

Он отметил, что увеличение числа пассажиров объясняется активным развитием маршрутной сети. В частности, уже увеличена частота полетов в Москву, открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, выполняются перелеты в Казань и Саудовскую Аравию, а в следующем году планируется запуск рейса в Екатеринбург.

​Отметим, основанный в 1945 году аэропорт Нальчика с одним пассажирским терминалом и взлетно-посадочной полосой для 20 типов самолетов и всех видов вертолетов сегодня обслуживает рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "РусЛайн", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "ЮВТ Аэро".