Пашинян рассказал о возможном партнерстве с Азербайджаном по поставкам электроэнергии

Баку и Ереван могут установить партнерские отношения и по взаимным поставкам электроэнергии, такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Он также подтвердил, что азербайджанские специалисты совершали визиты в Армению в сентябре прошлого и январе нынешнего года. В ходе этих мероприятий рассматривались такие темы, как линии электропередач, железные дороги, трубопроводы и т.д.
"Мы уже говорили ранее, что работаем над линиями электропередач, трубопроводами, кабелями, железными дорогами, и по этим вопросам ведется двусторонняя работа"
– Никол Пашинян
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 августа в интервью AzTV сообщил, что азербайджанские энергетики провели анализ на территории Армении, определив места, где должны быть установлены электрические столбы.