Пашинян рассказал о возможном партнерстве с Азербайджаном по поставкам электроэнергии

Азербайджан и Армения, по словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, могут наладить партнерские отношения в том числе в направлении импорта и экспорта электроэнергии.

Баку и Ереван могут установить партнерские отношения и по взаимным поставкам электроэнергии, такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он также подтвердил, что азербайджанские специалисты совершали визиты в Армению в сентябре прошлого и январе нынешнего года. В ходе этих мероприятий рассматривались такие темы, как линии электропередач, железные дороги, трубопроводы и т.д.

"Мы уже говорили ранее, что работаем над линиями электропередач, трубопроводами, кабелями, железными дорогами, и по этим вопросам ведется двусторонняя работа"

– Никол Пашинян

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 августа в интервью AzTV сообщил, что азербайджанские энергетики провели анализ на территории Армении, определив места, где должны быть установлены электрические столбы.