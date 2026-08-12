В Дагестане за полгода похищено электроэнергии на 129 млн рублей

Почти тысяча фактов незаконного потребления энергии выявлена в Дагестане за полгода, ущерб оценивается более чем в 129 млн рублей.

В филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" рассказали о ситуации с хищением электроэнергии в республике в январе-июне 2026 года.

За шесть месяцев в Дагестане выявлено 952 факта незаконного потребления электроэнергии, всего похищено более 20,1 млн кВт.ч.

"В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу региона, превысил 129 млн рублей. При этом порядка 2,7 млн кВт.ч похищенного энергоресурса приходится на незаконную деятельность 52 майнинг-ферм"

– Дагэнерго

В сообщении уточняется, что в республике за полгода было изъято 968 единиц аппаратов для майнинга.

По каждому факту неучтенного потребления энергетики проводятся меры в рамках действующего законодательства.