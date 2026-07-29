Крым и Краснодарский край названы лидерами винного туризма

Самыми перспективными направлениями российского винного туризма (энотуризма) считаются в настоящее время Крым и Краснодарский край, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов РФ.
Во многом это объясняется тем, что в этих регионах винодельческие хозяйства совмещены с туристической и отельной инфраструктурой.
"Лидерами остаются Краснодарский край и Крым, в том числе Севастополь, где винодельни превращаются в комплексные курорты с гостиницами, ресторанами, спа и культурными программами"
– АВВР
Винный туризм сегодня становится одной из самых динамичных направлений внутри России, отметили специалисты Ассоциации.
"Еще десять лет назад экскурсии на винодельни были редкостью, а сегодня это полноценный туристический продукт, объединяющий вино, гастрономию, архитектуру и отдых"
– АВВР
Отмечается, что в прошлом году в стране работали 284 винодельни, из которых 133 принимали туристов.
Как пояснили в Ассоциации виноградарей и виноделов, многие винодельни получают около 20-40% всего дохода от продажи вина, особенно при наличии собственной инфраструктуры с гостиницами и ресторанами.
Специалисты считают, что "энотуризм помогает формировать культуру потребления вина", в этом одна из его главных особенностей.
В связи с этим растет "доверие к российскому вину и стимулирует продажи напрямую у производителей", заявили в АВВР.