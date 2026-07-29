Крым и Краснодарский край названы лидерами винного туризма

Лидерами по развитию винного туризма (энотуризма) России по версии АВВР считаются регионы ЮФО – Крым и Краснодарский Край.

Самыми перспективными направлениями российского винного туризма (энотуризма) считаются в настоящее время Крым и Краснодарский край, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов РФ.

Во многом это объясняется тем, что в этих регионах винодельческие хозяйства совмещены с туристической и отельной инфраструктурой.

"Лидерами остаются Краснодарский край и Крым, в том числе Севастополь, где винодельни превращаются в комплексные курорты с гостиницами, ресторанами, спа и культурными программами"

– АВВР

Винный туризм сегодня становится одной из самых динамичных направлений внутри России, отметили специалисты Ассоциации.

"Еще десять лет назад экскурсии на винодельни были редкостью, а сегодня это полноценный туристический продукт, объединяющий вино, гастрономию, архитектуру и отдых"

– АВВР

Отмечается, что в прошлом году в стране работали 284 винодельни, из которых 133 принимали туристов.

Как пояснили в Ассоциации виноградарей и виноделов, многие винодельни получают около 20-40% всего дохода от продажи вина, особенно при наличии собственной инфраструктуры с гостиницами и ресторанами.

Специалисты считают, что "энотуризм помогает формировать культуру потребления вина", в этом одна из его главных особенностей.

В связи с этим растет "доверие к российскому вину и стимулирует продажи напрямую у производителей", заявили в АВВР.