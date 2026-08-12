Вестник Кавказа

ООН находится в затяжном кризисе – МИД РФ

ООН находится в затяжном кризисе – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Организация Объединенных Наций в настоящее время находится в состоянии затяжного кризиса. РФ наблюдает за всеми кандидатами на пост генсека.

Организация Объединенных Наций (ООН) сегодня находится в глубоком прогрессирующем кризисе, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами он указал на то, что российская сторона наблюдает за всеми кандидатами на пост генерального секретаря Организации.

"ООН находится в состоянии определенного кризиса. Этот кризис затяжной, и нынешнее руководство Организации Объединенных Наций и конкретно ее генеральный секретарь прекрасно понимают суть тех претензий, которые российская сторона выдвигает в его адрес"

 – Сергей Рябков

По словам замглавы МИД, Москва изучает то, что каждый из потенциальных секретарей собираются делать, "если каждому из них удастся пройти весь путь и избраться".

Однако, как подчеркнул Рябков, не достаточно просто слов и обещаний. Важны конкретные действия.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на то, что ООН медленно умирает, утрачивая свою актуальность.

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