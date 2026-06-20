Вестник Кавказа

Visa и Mastercard могут исчезнуть из России из-за износа карт

Реклама системы Visa
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В России в использовании может не остаться карт Visa и Mastercard из-за износа пластика, считает Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какая судьба может ждать карты платежных систем Visa и Mastercard в России.

"Просто сами Visa и Mastercard изнашиваются, поскольку их не обновляют эмитенты соответствующие, то есть они не дают возможности использовать Visa и Mastercard на территории России, соответственно, спрос на эти карты резко упал. Но те, которые были эмитированы, они используются, никто их не собирается ограничивать в использовании, просто они становятся изношенными"

– Анатолий Аксаков

Он добавил, что россияне после износа карт Visa и Mastercard спокойно смогут перейти на карты отечественной платежной системы "Мир".

"Любая вещь изнашивается, соответственно, и карты изнашиваются, поэтому становится опасным их использование. Во-первых, опасным, а во-вторых, они просто не будут давать возможность проведения транзакции <…>. Поэтому просто люди спокойно смогут перейти на нашу карту"

– Анатолий Аксаков

Ограничивать возможность пользоваться картами иностранных платежных систем, ушедших из РФ, никто не будет, однако рекомендуется заменить старые пластиковые карты из-за их износа, заключил он, передает ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.