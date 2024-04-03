Карты Мир начали полностью работать в Иране

В Иране завершился третий этап интеграции платежной системы "Мир", карты полностью работают, заявил руководитель платформы BRICS Hub.

Российские карты полатежной системы "Мир" полностью работают в Исламской Республике Иран, такое заявление сделал руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.

Об этом он сообщил журналистам на полях мероприятий Россия - АСЕАН в Казани.

Амири пояснил, что в ИРИ завершился третий этап интеграции платежной системы.

"Сейчас можно спокойно использовать карты "Мир" в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и "Мир". Можно спокойно расплачиваться в Иране"

— Мохаммад Абед Амири

При этом он подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке не так негативно сказался на экономическом сотрудничестве ИРИ с РФ, как предполагалось.

В целом, бизнес идет, отметил он. Хотя, достаточно трудностей доставил факт отсутствия в Иране интернета в течение долгого времени.

"Не было интернета в Иране, и связь пропала между Россией и Ираном"

— Мохаммад Абед Амири

Несмотря на это, рассказал он, "сейчас планируется до 2030 года увеличение торговли, чтобы было больше потенциала для развития бизнеса между странами".

По его словам, война уже не так чувствуется, как в самом начале, страна начала адаптироваться к сложным условиями.