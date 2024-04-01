Где работают карты Мир: Турция, Армения, Куба, Беларусь, Узбекистан, Казахстан

Карты Мир относятся к одноименной российской национальной платежной системе. На сегодня они работают в нескольких странах мира. Некоторые государства заявляют об отказе от их использования из-за антироссийских санкций. В каких же странах сейчас принимают карты Мир?
Расплатиться картой Мир сейчас можно не во всех странах мира. Некоторые только задумываются о ее внедрении, другие государства приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платежной системой из-за угрозы вторичных санкций.
Где карта Мир действует без ограничений?
Пользоваться всеми функциями карты Мир можно в трех странах мира, все они соседи России. Это:
- Абхазия;
- Южная Осетия;
- Беларусь.
В каких странах использование карты Мир ограничено?
В шести стран на момент написания этого материала использовать карту Мир можно, однако не везде. Окончательное решение, принимать ее или нет, остается за банками или точками продаж.
- Армения – с 30 марта "Мир" не принимают банки национальной платежной системы ArCa, работает с ними только ВТБ Армения.
- Казахстан – как сообщает "Интерфакс", карты Мир в Казахстане принимают только два банка – ВТБ банк и Береке банк.
- Таджикистан – по данным РИА Новости, с российским "Миром" работают лишь государственный Амонатбанк и Dushanbe City Bank.
- Куба – здесь карту "Мир" могут не принимать некоторые заведения. Власти страны намерены сделать работу с "Миром" обязательным условием для всех точек продаж.
- Венесуэла – в этой стране пока карта Мир действует в крупных туристических регионах.
- Вьетнам – тут карту Мир принимает только один банк – VRB.
Где карта Мир перестала работать?
Несколько стран, ранее запустивших работу с Миром, теперь отказались от нее. К ним относятся:
- Турция (карты Мир не принимаются с осени 2023 года);
- Узбекистан (не работают с сентября 2022 года);
- Киргизия – прекратит работу с картами Мир с 5 апреля.