Вестник Кавказа

Где работают карты Мир: Турция, Армения, Куба, Беларусь, Узбекистан, Казахстан

Где работают карты Мир: Турция, Армения, Куба, Беларусь, Узбекистан, Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карты Мир относятся к одноименной российской национальной платежной системе. На сегодня они работают в нескольких странах мира. Некоторые государства заявляют об отказе от их использования из-за антироссийских санкций. В каких же странах сейчас принимают карты Мир?

Расплатиться картой Мир сейчас можно не во всех странах мира. Некоторые только задумываются о ее внедрении, другие государства приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платежной системой из-за угрозы вторичных санкций.

Где карта Мир действует без ограничений?

Пользоваться всеми функциями карты Мир можно в трех странах мира, все они соседи России. Это:

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких странах использование карты Мир ограничено?

В шести стран на момент написания этого материала использовать карту Мир можно, однако не везде. Окончательное решение, принимать ее или нет, остается за банками или точками продаж.

  • Армения – с 30 марта "Мир" не принимают банки национальной платежной системы ArCa, работает с ними только ВТБ Армения.
  • Казахстан – как сообщает "Интерфакс", карты Мир в Казахстане принимают только два банка – ВТБ банк и Береке банк.
  • Таджикистан – по данным РИА Новости, с российским "Миром" работают лишь государственный Амонатбанк и Dushanbe City Bank.
  • Куба – здесь карту "Мир" могут не принимать некоторые заведения. Власти страны намерены сделать работу с "Миром" обязательным условием для всех точек продаж.
  • Венесуэла – в этой стране пока карта Мир действует в крупных туристических регионах.
  • Вьетнам – тут карту Мир принимает только один банк – VRB.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где карта Мир перестала работать?

Несколько стран, ранее запустивших работу с Миром, теперь отказались от нее. К ним относятся:

  • Турция (карты Мир не принимаются с осени 2023 года);
  • Узбекистан (не работают с сентября 2022 года);
  • Киргизия – прекратит работу с картами Мир с 5 апреля.
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