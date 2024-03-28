Карты "Мир" в Киргизии перестанут работать с 5 апреля

В Киргизии назвали дату остановки работы с банковскими картами российской системы "Мир".
"С 5 апреля нынешнего года получить денежные средства в банкоматах республики или расплатиться за покупки картами "Мир" в Кыргызстане станет невозможно"
– ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") Киргизии "Элкарт"
Таким образом, в конце текущей рабочей недели все банки в Киргизии прекратят проводить какие бы то ни было операции с российскими картами.
На данный момент проблем с тем, чтобы совершить перевод, снять деньги или расплатиться картой "Мир" онлайн или офлайн у россиян в республике нет, передает ТАСС.
Решение о приостановке работы с "Миром" принято в Киргизии в связи с угрозой американских санкций.
В конце прошлой недели карты "Мир" перестали принимать в Армении, с картами россиян не работают все банки Армении, кроме "ВТБ Армения".