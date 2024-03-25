Армения отказалась работать с российским "Миром"

Большая часть банков Армении теперь не работает с картами «Мир». Сейчас эти карты принимает только «ВТБ Армения».

В Армении банковские организации расчетной системы ArCa перестали обслуживать клиентов с банковскими картами "Мир". Причина - возможная санкционная политика в отношении банковских компаний.

Об этом руководство ArCa ранее предупредило Национальную систему платежных карт, которая является оператором "Мира".

При этом отмечается, что карты этого оператора продолжает принимать "ВТБ Армения".

"НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир". При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме"

- Национальная система платежных карт

По данным НСПК, сейчас в РА работает порядка 53 отделений ВТБ и 190 банкоматов.

Собственники карт смогут воспользоваться услугой снятия наличных средств и возможностью оплаты в онлайн-приложении банка.

В 2017 году НСПК и Armenian Card заключили договор, по которому Россия и Армения взаимно принимали карты "Мир" и ArCa.

Часть банковских учреждений выпускали объединенные карты "ArCa-Мир".

В ArCa входит 16 кредитных компаний республики. Не участвуют в этой платежной системе «ВТБ Армения» и Меллат Банк.

Некоторые банковские организации отказались работать с этими картами еще накануне.

IDBank объяснил это тем, что банк не сможет предоставить нормальную работу карт.

"В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы "Мир", невозможно обеспечить полноценную работу карт "Мир" на наших POS-терминалах и банкоматной сети на территории Армении"

- IDBank

Санкции США в отношении НСПК были наложены в этом году.

Карты "Мир" стали альтернативным вариантом после того, как из РФ ушли Visa и Mastercard.