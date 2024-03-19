Карты "Мир" в Армении: банки были вынуждены блокировать их – депутат

Большинство банков Армении оказались вынуждены отказаться от работы с российскими картами "Мир", заявил депутат от партии Никола Пашиняна. По его словам, они не могут позволить себе обходить санкции Запада.

Почему российские карты "Мир" не работают в большинстве банков Армении, рассказал депутат, замглавы профильной комиссии парламента, член правящей фракции "Гражданский договор" Бабкен Тунян.

Соответствующее заявление он сделал в ходе отчета по итогам поездки на ПА Евронест. Политик рассказал, что банки Армении были вынуждены исключить использование карт "Мир".

Он также выразил мнение, что если банковская система Армении попробует поучаствовать в обходе санкций, то окажется изолированной от мирового сообщества, что негативно повлияет на реальный сектор армянской экономики.

Депутат также сообщил, что участники сессии ПА Евронест обвинили Армению в содействии России при обходе санкций.

"Мы ответили, что ничего подобного нет и привели обоснования"

– Тунян

Напомним, обслуживать или нет карты "Мир", решают сами армянские банки – такое им дал ЦБ Армении. В итоге от них отказался армянский оператор системы ArCa, к которой относятся почти все банки Армении, кроме "Меллат банка" ВТБ Армения.