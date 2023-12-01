СМИ: банки Армении отказываются работать с картами "Мир"

С 30 марта в банкоматах большинства банков по всей Армении перестанут работать российские карты "Мир" – операции с ней будут доступны только в банкоматах "ВТБ Армения", остальные банки опасаются возможных санкций со стороны США.

Тем, кто собирается в туристическую поездку в Армению, нужно быть готовым к тому, что уже с 30 марта в большинстве банкоматов страны перестанут работать карты российской платежной системы "Мир", пишет РБК со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" и источник на российском платежном рынке.

"С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится"

- представитель "ВТБ Армения"

Сам "ВТБ Армения" пока работу с картами "Мир" прекращать не планирует - основные операции с ними, такие, как снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки будут доступны, пишет газета.

Причина такого – в новом крупном пакете антироссийских санкций, объявленном американским Минфином в феврале: они затронули 500 физических лиц и компаний, в том числе - оператора карт "Мир", и армянские банкиры опасаются "рикошета" этих санкций, который может сказаться на их бизнесе.