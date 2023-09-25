Карта "Мир" заработала на Кубе

Большинство отелей, магазинов и кафе Острова свободы стали принимать к оплате карту российской платежной системы "Мир".

Российские туристы, собравшиеся посетить города и пляжи Кубы, теперь смогут расплачиваться картой "Мир", сообщили туроператоры.

"На днях, действительно, карту "Мир" стали принимать в отелях и магазинах при гостиницах в столице страны Гаване и на курорте Варадеро"

- компания Havanatour

Российские карты стали принимать в сети отелей страны Blue Diamond Resorts, Melia Cuba, отели Inglaterra и Starfish Cuatro Palmas, услугу массово внедряют и другие места размещения, рассказали в принимающей компании туроператора "Интурист" на Кубе, передает РИА Новости.

Что касается городских магазинов, информации пока нет, однако туристам посоветовали уточнять в отелях, можно ли им будет рассчитываться российской платежное картой, еще на этапе бронирования.

"Система начала внедряться, но это не значит, что во всех гостиницах есть такая возможность. Обязательно стоит уточнять у туроператора, агента, отеля"

- туркомпания "Интурист"

Как ранее заверил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, банковские карты российской платежной системы "Мир" вскоре заработают по всей Кубе, в первую очередь это коснется объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова.