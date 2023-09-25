Таиланд рассматривает возможность введения карт "Мир"

Опубликовано: 19:29, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых для россиян в экзотическом Таиланде может стать удобнее, и дело не только в том, что в стране намерены увеличить срок безвизового пребывания для российских туристов – параллельно здесь прорабатывается вопрос введения российских карт "Мир".

После увеличения срока безвизового пребывания в Таиланде российских туристов, который сейчас рассматривается правительством страны, здесь могут решить и задачу по внедрению российских платежных карт системы "Мир", рассказал на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.

"Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней безвизового пребывания российских туристов, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы"

- Тирасил Тапен

Сейчас россияне могут находиться в Таиланде без визы в течение 30 календарных дней. Ожидается, что этот срок может быть увеличен вдвое – до 60 дней, также рассматривается вариант его продления до 90 дней, напомнил Тапен.