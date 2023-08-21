Первый лайнер в Пхукет из Сочи улетел с полной загрузкой

Опубликовано: 21:44, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в свой первый полет в таиландский Пхукет улетел из Сочи первый прямой рейс авиакомпании Azur Air, несмотря на вместительный салон, он был загружен полностью.

Накануне в свой первый прямой рейс в далекий таиландский Пхукет из Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова поднялся в воздух широкофюзеляжный Boeing 767, самолет был загружен полностью, сообщили сегодня в пресс-службе воздушной гавани кубанского города-курорта.

"В первый полет в Пхукет отправились 337 пассажиров. Они провели в пути около девяти часов, а всем его маленьким пассажирам вручили подарки – пряники, брелоки и модели самолета-игрушки"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Время в полете заняло около девяти часов, после чего лайнер авиакомпании совершил успешную посадку в Международном аэропорту острова Пхукет, передает "АиФ-Юг".

Стопроцентная загрузка авиалайнера наглядно показала, насколько популярно новое направление у жителей курортного города – правда, пока лететь по этому маршруту самолеты будут нечасто - всего раз в десять дней, рейсы планируются до середины ноября.