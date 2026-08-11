Гутерриш уверен в безальтернативности дипломатии на Ближнем Востоке

Урегулирование ближневосточного конфликта, по убеждению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, может быть достигнуто только дипломатическими средствами.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что стабильное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке может быть реализовано только с использованием дипломатии, такое заявление сделал заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

По его словам, Гутерриш внимательно наблюдает за тем, как разворачивается ситуация на Ближнем Востоке, включая происходящее в Ормузском проливе и в Красном море.

"Генеральный секретарь убежден, что всеобъемлющее и устойчивое урегулирование может быть достигнуто только посредством диалога и переговоров"

– Фархан Хак

Заместитель официального представителя главы ООН пояснил, что применение дипломатии поможет возвратить стабильность и уверенность в регион и вернет свободу судоходства в Ормузе и в Красном море.

Дипломат добавил, что личный посланник Гутерриша по ближневосточному конфликту Жан Арно может оказать как сторонам конфликта, так и посредникам содействие в поиске компромисса.