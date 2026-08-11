Гутерриш уверен в безальтернативности дипломатии на Ближнем Востоке

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что стабильное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке может быть реализовано только с использованием дипломатии, такое заявление сделал заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.
По его словам, Гутерриш внимательно наблюдает за тем, как разворачивается ситуация на Ближнем Востоке, включая происходящее в Ормузском проливе и в Красном море.
"Генеральный секретарь убежден, что всеобъемлющее и устойчивое урегулирование может быть достигнуто только посредством диалога и переговоров"
– Фархан Хак
Заместитель официального представителя главы ООН пояснил, что применение дипломатии поможет возвратить стабильность и уверенность в регион и вернет свободу судоходства в Ормузе и в Красном море.
Дипломат добавил, что личный посланник Гутерриша по ближневосточному конфликту Жан Арно может оказать как сторонам конфликта, так и посредникам содействие в поиске компромисса.