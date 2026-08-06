Вестник Кавказа

Россиян спасли на озере в Северном Казахстане

Россиян спасли на озере в Северном Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристов из России, решивших вплавь добраться до берега озера Имантау в шторм, спасли в Казахстане.

Помощь спасателей понадобилась российским туристам в Казахстане, о происшествии, едва не окончившемся трагедией, рассказали в МЧС Казахстана.

"На озере Имантау Айыртауского района Северо-Казахстанской области спасены четверо граждан Российской Федерации"

– МЧС

В ведомстве сообщили подробности ЧП. Россияне отдыхали на озере, катаясь по нему на резиновой лодке. Из-за сильного ветра и мощных волн судно в какой-то момент отнесло к острову.

Тогда туристы решили попасть на берег своими силами. Для этого они отправились на сушу вплавь в спасательных жилетах. Однако волны и ветер не давали им двигаться так, чтобы быстро добраться до цели. Кроме того, отдыхающие переоценили свои силы.

Сигнал о том, что людям нужна помощь, поступил в МЧС. Спасатели быстро прибыли на место и отвезли всех на берег. В помощи врачей они не нуждались.

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