В армянском Раздане заработала фабрика искусственного интеллекта

В Армении официально открылась крупнейшая в регионе фабрика искусственного интеллекта Firebird: инвестиции в проект AI Factory составили $450 млн.

В городе Раздан (Армения) компания Firebird запустила крупнейшую в регионе фабрику искусственного интеллекта Firebird AI на базе NVIDIA DSX AI.

В официальной церемонии ее открытия приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен, заместитель премьер-министра Казахстана Жаслан Мадиев, председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян, а также представители государственных, дипломатических, технологических и деловых кругов, передает NEWS.am.

"С началом работы фабрики Армения станет центром высоких технологий и инноваций. Развитие искусственного интеллекта сегодня формирует не только технологические, но и новые экономические возможности, а необходимая для этого инфраструктура становится важной предпосылкой для привлечения новых инвестиций и развития бизнеса"

- Артак Ананян

Инвестиции в проект AI Factory составили $450 млн. Сделка стала важным шагом для финансового рынка Армении, консолидировав вокруг одного крупного технологического проекта банковский и инвестиционный капитал, сформировав необходимое финансирование такого масштаба.

Это реальная инфраструктура и новые возможности для экономики Армении и международного технологического сотрудничества, - отметил на церемонии член правления Ардшинбанка, директор по корпоративному бизнесу Армен Гаспарян.