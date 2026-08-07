Армения на перепутье: Пашинян между ЕС и ЕАЭС

Армянский премьер-министр Никол Пашинян продолжает уходить от ответа на вопрос, хочет Армения остаться в ЕАЭС или уйти в ЕС. Сколько времени он сможет и далее занимать эту неоднозначную позицию, "Вестнику Кавказа" рассказал эксперт РСМД, политолог Алексей Наумов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после переизбрания продолжает лавировать между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. О том, как долго еще армянскому премьеру удастся маневрировать между двумя несовместимыми объединениями, "Вестник Кавказа" поговорил с экспертом Российского совета по международным делам, политологом Алексеем Наумовым.

Эксперт отметил, что глава армянского правительства старается максимально отложить момент окончательного выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, чтобы продолжить пользоваться выгодами и от нахождения страны в ЕАЭС, и от движения в сторону ЕС.

"Очевидно, что Никол Пашинян стремится всеми силами избежать финального выбора, стремится сделать так, чтобы он мог совмещать выгоды от нахождения в ЕАЭС и выгоды от стремления в Европейский Союз. Мы видим, что он намеренно избегает провокаций, пытается выдерживать очень уважительную линию в отношении России. Но я полагаю, что действия российских властей показывают: это не может продолжаться бесконечно", – заявил политолог.

Он предположил, что Армения со временем начнет терять выгоды, которые ей сейчас дает сотрудничество со странами ЕАЭС и, конечно, с Россией.

"Соответственно, ему придется все-таки делать выбор. Очевидно, что он выбрал тактику затягивания, тактику уважительного отношения к России, показного, но, тем не менее, продолжения собственного политического курса. Я полагаю, что постепенно Россия начнет лишать его выгод от стратегического партнерства", – отметил Алексей Наумов.

По его мнению, до конца этого года и в 2027 году премьер-министру Армении придется сделать наконец этот выбор.

"В течение ближайшего года мы увидим довольно значительные шаги, которые все-таки вынудят Никола Пашиняна сделать выбор. И хочется надеяться, что этот выбор будет в сторону некоего сбалансированного сотрудничества, не направленного против интересов России", – подытожил эксперт Российского совета по международным делам.