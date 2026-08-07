Вестник Кавказа

США призвали Израиль к деэскалации в Ливане

США призвали Израиль к деэскалации в Ливане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США призвали Израиль к снижению напряженности в Ливане. Вашингтон стремится к скорейшему дипломатическому решению проблемы.

Вашингтон призвал Тель-Авив предпринять усилия для деэскалации в Ливане в ходе интенсивных переговоров. США выразили поддержку дипломатическому процессу между Израилем и Ливаном, передает Al Hadath. 

По данным СМИ, США также проинформировали Бейрут о готовности содействовать успешному завершению переговорного процесса. 

Ранее в Госдепе заявили о значительном прогрессе на переговорах между Израилем и Ливаном. По информации дипведомства, позиции сторон значительно сблизились. 

Напомним, что седьмой раунд переговоров между Ливаном и Израилем проходил в начале августа в Риме.

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