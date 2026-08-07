Вестник Кавказа

"Ахмат" заплатит штраф за отсутствие горячей воды

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФС оштрафовал "Ахмат" за отсутствие горячей воды и поведение болельщиков. Оба нарушения были зафиксированы на последнем домашнем матче грозненцев.

Футбольный клуб "Ахмат" оштрафован на 20 тыс рублей за отсутствие горячей воды в раздевалках своего стадиона во время матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Грозненцам также предстоит заплатить 20 тыс рублей за то, что болельщики клуба использовали по ходу встречи пиротехнику, что привело к обильному задымлению поля.

Напомним, в 2-м туре "Ахмат" уступил в Грозном "Спартаку" со счетом 1:2. На данный момент грозненцы c 1 очком располагаются на 11-й строчке в турнирной таблица национального первенства.

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