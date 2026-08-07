Вестник Кавказа

Тегеран и Маскат договорились по вопросу соглашения по Ормузу – СМИ

Конфликт в Ормузском проливе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ пишут, что переговорщики Ирана и Омана наконец смогли согласовать основу соглашения об обеспечении судоходства через Ормузский пролив.

Иран и Оман определились с содержанием соглашения об обеспечении судоходства в Ормузском проливе, пишет информационное агентство IRNA со ссылкой на источники.

Как сообщил агентству представитель комиссии по нацбезопасности парламента Ирана, общая основа соглашения, наконец, была определена.

"Общие рамки соглашения (Ирана – ред.) с Оманом определены"

– источник

Также он уточнил, что финальный текст договоренностей и детали обнародуют в скором времени.

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