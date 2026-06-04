"Аэрофлот" возвращает в расписание регулярные авиарейсы из Москвы в Абу-Даби

С 1 октября крупнейший российский авиаперевозчик – авиакомпания "Аэрофлот" - возобновляет регулярные авиарейсы из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, продажа билетов уже открыта.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября снова возвращает в расписание полетов регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби, сообщили в ее пресс-службе.

""Аэрофлот" с 1 октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Абу-Даби на ежедневной основе. Продажа билетов открыта"

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Летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом, расписание полетов пока уточняется, передает РИА Новости.

Перевозчик приостанавливал рейсы в этом направлении в марте текущего года из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания "Победа", дочернее предприятие группы "Аэрофлот - Российские авиалинии", осенью запустит пассажирское сообщение по маршрутам из Москвы в Дубай и Абу-Даби. ​Первый рейс из российской столицы в Дубай запланирован на 3 сентября, а полеты из Москвы в Абу-Даби стартуют 25 октября. Компания также временно приостановила полеты в ОАЭ в марте.