Авиарейсов между Москвой и Абу-Даби станет больше

Авиакомпания из ОАЭ "Etihad Airways" планирует с начала следующего месяца ввести третий ежедневный рейс между Москвой и Абу-Даби.

Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов "Etihad Airways" планирует увеличить количество ежедневных рейсов из Абу-Даби в Москву, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Уточняется, что с 1 июля их количество увеличится до трех в день.

"С 1 июля 2026 года национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways вводит в эксплуатацию третий ежедневный рейс между московским аэропортом Шереметьево и эмиратом Абу-Даби, увеличивая общее число вылетов до 21 в неделю"

– пресс-служба "Etihad Airways"

Как подчеркнули в авиакомпании, российский туристический рынок остается одним из самых важных направлений.

Спрос достаточно высок как среди туристов из РФ, так и среди со стороны бизнес-путешественников, уточнили представители "Etihad Airways".

Такое решение может благоприятно повлиять на транспортные маршруты и логистику, считают в ОАЭ.

"Это обеспечит более удобные стыковки для пассажиров из России, особенно на популярных направлениях, охватывающих Индийский субконтинент, Юго-Восточную Азию и Австралию. Кроме того, улучшатся стыковки на маршрутах в Африку, Европу, США и Канаду"

– пресс-служба "Etihad Airways"

Дополнительные рейсы будут выполняться в 17.30 из Москвы и в 08.25 из Абу-Даби на узкофюзеляжном лайнере Airbus 321LR на 128 мест в бизнес- и эконом-классе.