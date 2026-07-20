Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

​По сообщениям СМИ, Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры, которое в ближайшие дни будет направлено на рассмотрение в Конгресс США.

​Президент США Дональд Трамп одобрил сделку о поддержке американской стороной мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

​Новое соглашение рассчитано на 30 лет и предполагает выделение десятков миллиардов долларов, при этом ключевая роль в развитии инфраструктуры отведена американским компаниям.

​Основным положением сделки выступает возможная постройка объекта по обогащению урана на территории королевства. В ближайшие дни проект будет направлен на рассмотрение в Конгресс США.

​Ранее о предварительном одобрении соглашения информировала телекомпания CNN. По данным медиа, проект содержит ряд пока неясных ограничений и не обязывает саудовские власти подписывать дополнительный протокол о гарантиях с МАГАТЭ.