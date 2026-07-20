В Абхазии рассказали о турпотоке в Новоафонскую пещеру

В этом году поток туристов в Новоафонскую пещеру пока остается немного ниже прошлогоднего. При этом выручка от продажи билетов возросла с повышением цен на билеты.

Новоафонскую пещеру в Абхазии с начала текущего года посетили 135 тыс человек, турпоток примерно равен прошлогоднему, сообщил замдиректора пещеры Дамей Смыр.

Он уточнил, что за первое полугодие прошлого года в пещере побывали 140 тыс человек, а в этом году – около 135 тыс человек. По словам Смыра, в Абхазии в 2026 году в целом наблюдается снижение туристического потока.

В прошлом году билет в Новоафонскую пещеру стоил 700 рублей, за год продажа билетов принесла 98,5 млн. рублей. В 2026 году билет в Новоафонскую пещеру стоит 1000 рублей, в настоящему времени продажа билетов принесла более 135 млн рублей.

Ежедневный турпоток в пещеру может составлять до 4,5 тыс гостей, передает радио Sputnik.