Вестник Кавказа

Дмитриев назвал причину подорожания газа в Европе

Кирилл Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от поставок российских энергоносителей и надвигающимся кризисом.

Стремительное дорожание газа в странах ЕС связано с отказом от российских энергоресурсов, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.

Также, по словам Дмитриева, рост цен связан с грядущим экономическим кризисом в Европе.

"Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% в связи с надвигающимся цунами в виде энергетического кризиса и отказом от российского газа"

— Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ заявил, что к зиме появится осознание, что решения ЕС в сфере энергетики были ошибочными.

Напомним, ранее Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ и трубопроводного газа в страны Евросоюза с 2027 года.

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