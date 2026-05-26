Дмитриев назвал причину подорожания газа в Европе

Стремительное дорожание газа в странах ЕС связано с отказом от российских энергоресурсов, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.
Также, по словам Дмитриева, рост цен связан с грядущим экономическим кризисом в Европе.
"Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% в связи с надвигающимся цунами в виде энергетического кризиса и отказом от российского газа"
— Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ заявил, что к зиме появится осознание, что решения ЕС в сфере энергетики были ошибочными.
Напомним, ранее Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ и трубопроводного газа в страны Евросоюза с 2027 года.