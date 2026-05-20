Евросоюз продлил на год антироссийские санкции

В ЕС объявили о продлении антироссийских санкции еще на год. Данные ограничительные меры охватывают десятки физических лиц.

Евросоюз продлил санкции против России на один год. Об этом сказано в распространенно 26 мая заявлении Совета ЕС.

Коммюнике совета подчеркивает, что на сегодняшний день эти ограничительные меры ЕС затрагивают 72 физических и одно юридическое лицо. Их активы подлежат замораживанию. Кроме того, для физлиц действует запрет на поездки на территорию ЕС или транзит через нее.

В заявлении также обращается внимание на то, что ЕС ввел эти санкции в отношении лиц, которых он считает ответственными за нарушения прав человека.