Великобритания смягчила нефтяные антироссийские санкции

Власти Великобритании ввели исключение из санкционного режима против России, разрешив ввоз дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.
Данная мера уже вступила в силу. Соединенное Королевство смягчило ограничения на российскую нефть на фоне перебоев в регионе Ормузского пролива, начавшихся после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.
Уточняется, что выданная лицензия допускает импорт на неопределенный срок, но при этом она будет регулярно пересматриваться Лондоном.
Ранее США продлили на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти.
Напомним, Великобритания ввела запрет на ввоз нефтепродуктов, произведенных за рубежом из российской нефти, осенью прошлого года.