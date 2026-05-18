Великобритания смягчила нефтяные антироссийские санкции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лондон вслед за Вашингтоном решил смягчить санкции против российской нефти. Британское руководство пошло на этот шаг на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Власти Великобритании ввели исключение из санкционного режима против России, разрешив ввоз дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Данная мера уже вступила в силу. Соединенное Королевство смягчило ограничения на российскую нефть на фоне перебоев в регионе Ормузского пролива, начавшихся после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

Уточняется, что выданная лицензия допускает импорт на неопределенный срок, но при этом она будет регулярно пересматриваться Лондоном.

Ранее США продлили на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти.

Напомним, Великобритания ввела запрет на ввоз нефтепродуктов, произведенных за рубежом из российской нефти, осенью прошлого года.

