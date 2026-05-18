Казахстан снял часть ограничений на транзит сельхозпродукции из России

Власти Казахстана приняли решение ослабить ограничения на транзит животной сельхозпродукции из России. Они действовали с февраля текущего года.

Казахстан частично отменил ограничения на транзит через свою территорию сельскохозяйственных животных, мяса и другой продукции животноводства из России в Узбекистан, Киргизию и Китай. Об этом свидетельствуют данные ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза республики.

Соответствующее решение было принято на основании полученного от Россельхознадзора письма, а также с учетом оценки ветеринарных рисков.

"Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК принял решение разрешить транзит через территорию Республики Казахстан с 14 мая 2026 года из благополучных территорий Российской Федерации, в отношении которых не вводились временные ограничения на живых сельскохозяйственных животных, полученного от них генетического материала, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, <...> охотничьих трофеев животных, кормов и кормовых добавок животных, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза"

– сказано в документе

Из документа следует, что пропуск грузов, которые следуют в Узбекистан, Киргизию и Китай, будет осуществляться через пункт пропуска "Жайсан" в Казахстане, а с российской стороны – через "Сагарчин".

Вывоз продукции в Узбекистан будет осуществляться через пункты пропуска "Казыгурт" и "имени Б. Конысбаева", в Киргизию - через "Карасу", в Китай – через "Нур Жолы".

Напомним, временный запрет на импорт мяса из нескольких сибирских регионов РФ был введен казахстанским руководством в феврале нынешнего года.