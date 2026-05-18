КСИР пообещал США удары за пределами Ближнего Востока

В Иране предупредили о готовности нанести ответные удары за пределами Ближнего Востока в случае возобновления военных действий со стороны США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока при возобновлении военных действий Вашингтона. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

"Если агрессия в отношении Ирана повторится, то война в этот раз распространится за пределы региона"

- КСИР

Представители КСИР подчеркнули, что потенциальные ответные меры против американских сил затронут самые неожиданные локации.

Военные также добавили, что в ответ на операции США и Израиля пока задействовали не весь свой военный потенциал.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп допустил вероятность нового наступления на Иран из-за ядерной программы страны. Однако американский лидер отложил подготовленный военный удар на несколько дней ради поиска дипломатического решения, добавив, что уже приказал войскам готовиться к наступлению на случай провала диалога.