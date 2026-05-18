Армения не будет ничего делать во вред России – Пашинян

Премьер Армении сообщил, что Ереван не будет делать никаких резких действий в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что у него сложились дружеские отношения с главой российского государства.

Армения не будет предпринимать никаких действий, которые пойдут во вред интересам России. Такое заявление сделал на встрече с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом РФ Владимир Путиным.

"В наших отношениях с Россией мы не будем делать никаких резких действий. С президентом России у меня дружеские отношения. С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Наше отношение к России очень теплое"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства также акцентировал внимание на том, что Россия – это сверхдержава, к ней надо относиться с уважением.

"Я так и отношусь и к России, и к президенту, и главе правительства РФ. Я им говорю, что мы не делали и не будем делать ничего во вред интересам России"

– армянский премьер

При этом он уточнил, что для Еревана его интересы всегда будут находиться на первом месте.

"Мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России. Это легитимная позиция. Но в противостояние с Россией мы вступать не будем, диалог на высшем уровне будет продолжен"

– глава правительства РА

Напомним, накануне глава МИД Армении заявил, что республика не собирается создавать напряженность в отношениях с Россией.