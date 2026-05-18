Армения не будет ничего делать во вред России – Пашинян

Армения не будет предпринимать никаких действий, которые пойдут во вред интересам России. Такое заявление сделал на встрече с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом РФ Владимир Путиным.
"В наших отношениях с Россией мы не будем делать никаких резких действий. С президентом России у меня дружеские отношения. С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Наше отношение к России очень теплое"
– Никол Пашинян
Глава армянского правительства также акцентировал внимание на том, что Россия – это сверхдержава, к ней надо относиться с уважением.
"Я так и отношусь и к России, и к президенту, и главе правительства РФ. Я им говорю, что мы не делали и не будем делать ничего во вред интересам России"
– армянский премьер
При этом он уточнил, что для Еревана его интересы всегда будут находиться на первом месте.
"Мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России. Это легитимная позиция. Но в противостояние с Россией мы вступать не будем, диалог на высшем уровне будет продолжен"
– глава правительства РА
Напомним, накануне глава МИД Армении заявил, что республика не собирается создавать напряженность в отношениях с Россией.