Иранский танкер преодолел морскую блокаду США

Иранский танкер с грузом сжиженного природного газа (СПГ) остался незамеченным для военных кораблей США, блокирующих Ормузский пролив: его экипажу удалось войти в территориальные воды Ирана и пришвартоваться у острова Харк в Персидском заливе, передает иранское информационное агентство Fars.

"Иранский танкер, находящийся под санкциями США и две недели назад находившийся у берегов Индии, теперь пришвартовался у острова Харк. Танкер, перевозивший сжиженный газ, пересек линию морской блокады США и вошел в иранские воды, оставшись незамеченным"

Ранее мы писали о том, что судоходные компании начали вывозить топливо из стран Персидского залива в обход Ормузского пролива сухим путем, а стоимость фрахта из Шанхая в Персидский залив и Красное море уже выросла с $980 до $4131 тыс за контейнер. Они переходят на грузовой автотранспорт, который и взял на себя функции по перевозке топлива сухопутными маршрутами.