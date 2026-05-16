Вестник Кавказа

Расширять взаимодействие в области платежных систем будут Тбилиси и Нью-Дели

Расширять взаимодействие в области платежных систем будут Тбилиси и Нью-Дели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Индия готовятся оформить меморандум о взаимопонимании. Документ будет направлен на развитие сотрудничества в области платежных систем.

В Тбилиси 18 мая состоялась встреча главы Национального банка Грузии и нового посла Индии в республике Шри Амита Кумара Мишры. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грузинского регулятора.

В ходе встречи стороны обсудили существующие двусторонние отношения, а также о развитии связей между Нацбанком Грузии и Центробанком Индии.

В частности, стороны поговорили о перспективах сотрудничества в области платежных систем и финансовых услуг.

Как отмечается, в ближайшее время регуляторы двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании. Его цель – укрепление взаимодействия, развитие совместных проектов и расширение сотрудничества в области платежных систем и финансовых сервисов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
390 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.