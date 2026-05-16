Власти Ирана официально запустили Управление по делам Персидского залива

Тегеран расширяет контроль над Персидским заливом и Ормузским проливом через создание административных и экономических структур.

Власти Ирана заявили о запуске Управления по делам Персидского залива. Новая структура будет информировать о ситуации вокруг Ормузского пролива, передает Al Jazeera.

В социальных сетях запущен официальный аккаунт организации, на котором будет публиковаться вся необходимая информация.  

"Официальный аккаунт Управления по вопросам пролива Персидского залива на X-сервере запущен"

– официальное сообщение Управления 

Тегеран также запустил государственную цифровую платформу морского страхования Hormuz Safe, которая предназначена для судов, следующих по акватории Ормузского пролива. Ресурс связан с Минэкономикой Ирана, для расчетов используются криптовалюты.

