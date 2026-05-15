Словакия стремится к долгосрочному соглашению по газу с Азербайджаном

Братислава рассчитывает заключить контракт на поставку газа из Азербайджана сроком не менее 10 лет, в связи с чем стороны уже ведут переговоры о маршрутах и условиях транспортировки топлива.

Словакия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из Азербайджана сроком не менее 10 лет. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

"Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером"

- Томаш Тараба

Сейчас между сторонами обсуждается, какие трубопроводы можно использовать и в каких объемах для доставки газа в Центральную Европу.

"Мы считаем пилотный проект краткосрочных поставок природного газа от SOCAR в Словакию успешным. Госнефтекомпания Азербайджана является важным деловым партнером, способным играть значительную роль в поставках для SPP. Поэтому мы, безусловно, хотели бы развить наш предыдущий положительный опыт работы с нашим азербайджанским партнером"

- Томаш Тараба

Ранее генеральный директор крупнейшей словацкой компании SPP Мартин Хуска сообщил, что переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) по долгосрочным поставкам находятся на ранней стадии. Компания считает успешным пилотный краткосрочный контракт и хочет развивать сотрудничество.

Поставки азербайджанского газа в Словакию по пилотному контракту начались 1 декабря 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2025 года подтвердил готовность страны продолжать поставки газа в Словакию в любое необходимое время.

Отметим, Азербайджан поставляет газ в 16 стран, среди которых 13 находятся в Европе. Долгосрочные контракты с фиксированными объемами уже подписаны с Италией, Грецией, Болгарией и Германией. Кроме того, азербайджанское топливо экспортируется в Грузию, Турцию и Сирию.